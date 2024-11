Unglaubliche Bestmarke! Lionel Messi stellt Rekord von ehemaligen Flop des FC Bayern München ein

Landon Donovan floppte beim FC Bayern München

Donovan war einer der besten und populärsten Spieler in der Fußballgeschichte der USA. 1999 war er mit 17 Jahren als großes Talent zu Bayer Leverkusen gewechselt, absolvierte aber lediglich neun Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Werkself.

Anfang des Jahres 2009 holte der damalige Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann Donovan dann per Leihe von LA Galaxy nach München. Er kam allerdings lediglich auf sieben Einsätze für den FCB und zwei Monate nach seiner Ankunft war er im März 2009 schon wieder weg.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte Donovan bei LA Galaxy, 2010 und 2012 versuchte er es noch zwei weitere Male kurzzeitig in Europa. Er wurde jeweils für zwei Monate an den englischen Erstligisten FC Everton verliehen, dort lief es sogar einigermaßen gut (insgesamt zwei Tore und neun Assists in 22 Spielen).

