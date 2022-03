Wer sichert sich das WM-Ticket, wer muss zuhause bleiben? Diese Frage wird heute mit der Partie zwischen Polen und Schweden beantwortet. Hier erfahrt Ihr, welcher Anbieter das Topduell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Für die schwedische Fußballnationalmannschaft war der Sieg im Halbfinale gegen Tschechien ein hartes Stück Arbeit. Erst in der 110. Minute gelang dem ehemaligen Mainzer Robin Quaison der erlösende Treffer zum 1:0. Im Finale steht den Skandinaviern nun die Auswahl Polens gegenüber. Diese war kampflos in die Endrunde eingezogen, nachdem deren ursprünglicher Gegner, Russland, vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde. Grund dafür war der immer noch andauernde Angriffskrieg auf die Ukraine.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Wie und wann Ihr auf die Ausstrahlung des Unternehmens zugreifen könnt, haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

© getty Völlige Ekstase: Schwedens Robin Quaison nach seinem Treffer zum 1:0-Endstand im Playoff-Halbfinale gegen Tschechien.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute im Livestream?

Grundvoraussetzung für den Zugriff auf die Übertragung des Spiels ist ein DAZN-Abonnement. Ein solches ist derzeit für 29,99€ pro Monat zu haben. Wer sich jedoch direkt für den längerfristigen Jahrestarif entscheidet, wird im Monat lediglich mit 24,99€ zur Kasse gebeten.

Doch was ist eigentlich alles in einer DAZN-Mitgliedschaft enthalten? Seit letztem Jahr verfügt der Anbieter über das größte Sportangebot des deutschen Marktes. Dazu gehören: Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, der Großteil aller Champions League-Partien, eine Vielzahl an Begegnungen amerikanischer Sportarten wie der NFL und NBA und vielem mehr. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Wenn Ihr nun aber bereits in Besitz des erwähnten Abonnements seid, könnt Ihr ganz einfach zur gegebenen Zeit den gewünschten Stream aufrufen. Hier könnt Ihr jetzt zwischen dem Konferenzstream zusammen mit der parallel stattfindenden Partie Portugal vs. Nordmazedonien und dem Einzelstream wählen. Über die folgenden Links gelangt Ihr direkt dahin.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute live im TV?

Etwas abgewandelt gestaltet sich die Angelegenheit im Hinblick auf die Übertragung im linearen Fernsehen. Hier wird nämlich das Vorhandensein eines Receivers entweder der Marke GigaTV oder Sky Q vorausgesetzt. Ihr besitzt einen dieser zwei? Gut, dann müsst Ihr im nächsten Schritt das lineare DAZN-Abonnement zu Eurem regulären Programm hinzubuchen. Da Ihr hier, anders als im Falle der Apps, keinen Zugriff auf On-Demand-Inhalte bekommt, sondern lediglich die zwei geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 nutzen könnt, ist auch der Kostenpunkt etwas niedriger angesetzt. Gerade einmal 12,99€ berechnet das Unternehmen in diesem Fall. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Wenn sich all das nun schon in Eurem Besitz befindet, dann könnt Ihr heute ab 20.30 Uhr ganz einfach den zweiten Sender einschalten. Hier werdet Ihr von den Kommentatoren Lukas Schönmüller und David Ploch durch die Konferenz geführt. Einen Einzelstream wird es nicht geben.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

Wer? Polen vs. Schweden

Polen vs. Schweden Was? Finale der WM-Playoffs

Finale der WM-Playoffs Wann? Dienstag, 29. März um 20.45 Uhr

Dienstag, 29. März um 20.45 Uhr Wo? Silesian Stadion in Chorzow (Polen)

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Natürlich stellen wir auch bei diesem Spiel wieder all denjenigen, die keine Chance haben, das Spiel live zu sehen, eine Alternative zur Verfügung: Unseren hauseigenen Liveticker. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt dahin.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Polen vs. Schweden

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Schweden heute live im TV und Livestream? - Der weitere WM-Terminplan

Auslosung: 01. April

Gruppenphase: 21. November bis 02. Dezember

Achtelfinale: 03. Dezember bis 06. Dezember

Viertelfinale: 09. Dezember und 10. Dezember

Halbfinale: 13. Dezember und 14. Dezember

Finale: 18. Dezember