Die Fußball-WM 2022 in Katar findet am Ende des Jahres statt. Bald steht jedoch schon die Auslosung der Gruppenphase an. Alle Informationen über die Lostöpfe, den Modus und das Losverfahren liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Am Ende des Jahres ist es soweit! Die Fußball-WM in Katar beginnt am 21. November mit dem Eröffnungsspiel und wird am 18. Dezember mit dem Finale zu Ende gehen. Vorher müssen jedoch noch die Gruppen ausgelost werden. Alle 32 Teams, die bei der WM teilnehmen werden, stehen noch nicht fest. Dennoch findet schon im April die Auslosung der Gruppenphase statt

WM 2022 in Katar, Auslosung zur Gruppenphase: Lostöpfe, Modus, Verfahren

Am Freitag, den 01. April, wird in Doha die Auslosung der Gruppenphase stattfinden. Die 32 teilnehmenden Teams werden dabei auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Die Teams werden dabei nach Stärke sortiert. So befinden sich im ersten Lostopf neben dem Gastgeber Katar, der automatisch gesetzt ist, die sieben besten Nationen der FIFA-Weltrangliste. Die übrigen Lostöpfe werden ebenfalls nach der nominellen Spielstärke der Teams besetzt. So befinden sich im Lostopf vier die schwächsten Teams der Weltrangliste.

WM 2022 in Katar, Auslosung zur Gruppenphase: Lostöpfe, Modus, Verfahren - Die qualifizierten Teams in der Übersicht

Nation Verband Belgien Europa Dänemark Europa Deutschland Europa England Europa Frankreich Europa Kroatien Europa Niederlande Europa Schweiz Europa Serbien Europa Spanien Europa Iran Asien/ Australien Katar (Gastgeber) Asien/ Australien Südkorea Asien/ Australien Argentinien Südamerika Brasilien Südamerika

Aus allen Lostöpfen werden die Teams schließlich gezogen und auf die insgesamt acht Gruppen aufgeteilt. Gesetzt ist dabei nur der Gastgeber Katar, welcher als Gruppenkopf der Gruppe A feststeht. Bei der Einteilung der Gruppen gibt es jedoch eine Besonderheit: In jeder Gruppe dürfen maximal zwei europäische Teams enthalten sein. Zudem dürfen zwei Teams aus einer Konföderation in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen. So können beispielsweise Brasilien und Argentinien nicht eine eine Gruppe gelost werden.

Eine weitere Besonderheit der WM-Auslosung ist, dass noch nicht alle 32 Teams, die bei der WM antreten werden, vor der Auslosung feststehen. Grund dafür ist die andauernde Corona-Pandemie. Einige Playoff-Qualifikationsspiele wurden verschoben und werden erst nach der Auslosung im Juni stattfinden. Insgesamt 15 Teams sind jedoch schon für die WM in Katar qualifiziert. Unter den qualifizierten Teams befindet sich auch die Deutsche Nationalmannschaft.

WM 2022 in Katar, Auslosung zur Gruppenphase: Lostöpfe, Modus, Verfahren - Die WM-Sieger in der Übersicht