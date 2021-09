WM-Quali: Haaland trifft wieder für Norwegen - JETZT: Schwere Spiele für Frankreich, Oranje, Österreich und Co.

Nächste Runde in der WM-Qualifikation: Erling Haaland hat beim Sieg der Norweger in Lettland getroffen, Joel Pohjanpalo beschert Finnland einen Dreier. Am Abend sind einige Schwergewichte an der Reihe: Frankreich steht in der Ukraine auf dem Prüfstand (Liveticker), die Niederlande muss gegen Montenegro ran (Liveticker). Österreich tritt in Israel an (Liveticker) und Kroatien in der Slowakei (Liveticker).

Lettland - Norwegen: Haaland trifft wieder

Erling Haaland hat Norwegen vorerst an die Spitze der WM-Qualifikationsgruppe G geführt. Der Torjäger von Borussia Dortmund traf beim 2:0 (1:0) in Lettland per Foulelfmeter zur Führung (20.), Mohamed Elyounoussi (66.) legte in der zweiten Hälfte nach.

Norwegen stand damit am frühen Samstagabend in der engen Gruppe G mit 10 Punkten ganz vorne. Die Türkei (8) ist der erste Verfolger und kann noch am späteren Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg beim punktlosen Schlusslicht Gibraltar vorbeiziehen. Die Niederlande und Montenegro (beide 7) treffen zudem im direkten Duell (20.45/beide Spiele bei DAZN) aufeinander.

Finnland - Kasachstan: Pohjanpalo als Matchwinner

Joel Pohjanpalo hat Finnland zum ersten Sieg in der Qualifikation geschossen. Der Stürmer von Bayer Leverkusen traf entscheidend zum 1:0 (0:0) gegen Kasachstan. Finnland bleibt mit nun fünf Zählern aus drei Spielen unbesiegt und klettert vorerst auf Rang zwei der Gruppe D. Spitzenreiter ist Frankreich (8), das ein Spiel mehr absolviert hat und am Abend noch in der Ukraine antritt.

Pohjanpalo traf in der 60. Minute per Kopf zum Sieg, sein Leverkusener Teamkollege Lukas Hradecky stand im Tor der Finnen.

