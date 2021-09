WM-Quali-Roundup: Bale schießt Wales mit Dreierpack zum Sieg

Dank Kapitän und Superstar Gareth Bale hat Wales in der WM-Qualifikation am Sonntag einen 3:2-Sieg gegen Weißrussland gefeiert. Seit 18 Uhr spielt unter anderem England mit Dortmund Jude Bellingham in der Startformation gegen Andorra (alle Spiele im Liveticker).

Bale erzielte das 1:0 und das 2:2 per Foulelfmeter, ehe er in der dritten Minute der Nachspielzeit auch noch den 3:2-Siegtreffer im Zentralstadion im russischen Kasan, in das das Spiel aufgrund politischer Einschränkungen in Belarus verlegt worden war, markierte.

Aufgrund von insgesamt 13 Absagen für Trainer Rob Page, darunter Aaron Ramsey von Juventus Turin, lag die Verantwortung bei den Walisern noch mehr auf den Schultern ihres Superstars von Real Madrid.

Dieser wurde der 32-Jährige in seinem 98. Länderspiel mit seinen Treffern 34 bis 36 für die Nationalelf vollauf gerecht. Vitali Lisakovich per Elfmeter und Pavel Sedko hatten die Weißrussen vorübergehend in Führung geschossen.

In der Qualifikationsgruppe E belegt Wales nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel den dritten Platz hinter Topfavorit Belgien und Tschechien. Die beiden Erstplatzierten treffen am Abend in Brüssel direkt aufeinander (im Liveticker).

England - Andorra: Southgate mit komplett neuer Elf

Seit 18 Uhr spielt England in der Gruppe I im Londoner Wembley Stadion gegen den krassen Außenseiter Andorra (im Liveticker). Nationaltrainer Gareth Southgate ersetzte für die Partie alle elf Spieler, die unter der Woche beim 4:0-Sieg des EM-Finalisten in Budapest über Ungarn starteten.

So begann BVB-Youngster Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld, mit Patrick Bamford von Leeds United debütierte ein 28-Jähriger im Sturmzentrum.

WM-Quali: Alle Spiele und Ergebnisse des Tages

Alle Spiele sind einzeln oder im Konferenzticker bei SPOX live mitzuverfolgen.