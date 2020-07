FIFA: Rahmenspielplan für Winter-WM 2022 in Katar veröffentlicht

Gastgeber Katar wird am 21. November 2022 um 13.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MEZ) die Fußball-WM im Wüstenstaat eröffnen. Schauplatz der Begegnung ist das 60.000 Zuschauer fassende al-Bayt-Stadion in Al Khor, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha. Das geht aus dem Rahmenterminplan vor, den der Weltverband FIFA am Mittwoch veröffentlichte.

Die lokalen Anstoßzeiten für die Gruppenspiele sind demnach 13.00, 16.00, 19.00 und 22.00 Uhr (11.00, 14.00, 17.00 und 20.00 Uhr deutscher Zeit). Die letzte Runde der gleichzeitig stattfindenden Gruppenspiele wird ebenso wie sämtliche Begegnungen der K.o.-Phase um 18.00 oder 22.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Das Finale steigt am 18. Dezember um 18.00 Uhr Ortszeit im 80.000 Zuschauer fassenden Lusail-Stadion.

WM 2022 in Katar: Stadien und Spielorte © getty 1/17 Die FIFA hat den Rahmenspielplan für die Winter-WM 2022 veröffentlicht. Los geht es am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha. SPOX zeigt alle weiteren Stadien der WM 2022. © www.sc.qa 2/17 al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten.. © www.sc.qa 3/17 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © www.sc.qa 4/17 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 5/17 Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © www.sc.qa 6/17 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 7/17 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © www.sc.qa 8/17 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Seit Donnerstag eröffnet! Auch Al Janoub Stadium genannt. Die futuristische Arena spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 9/17 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen, gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © www.sc.qa 10/17 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. © www.sc.qa 11/17 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. © www.sc.qa 12/17 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. © getty 13/17 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 14/17 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 15/17 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © www.sc.qa 16/17 Ras Abu Aboud Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. © www.sc.qa 17/17 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Sieht aber doch sehr rustikal aus, oder?

WM 2022: Bundesliga-Spielplan noch fraglich

Noch unklar ist, was der WM-Terminplan für die Bundesliga bedeutet. Für die Saison 2022/23 gibt es derzeit noch keinen Rahmenterminkalender. Allerdings muss der Spielbetrieb für mehrere Wochen unterbrochen werden, die Saison muss daher früher starten und später enden. Die DFL hatte im Januar - vor der Coronakrise - bestätigt, dass es "mehrere Szenarien" für die Saison 2022/23 gebe. Der "Worst Case" wäre ein 17. Spieltag am 13. November, bis´zur WM blieben dann nur acht Tage.

DFL-Chef Christian Seifert hatte in der Bild am Sonntag bereits gesagt, dass die Bundesliga "voraussichtlich schon im Juli" starten werde. "Das wäre einer der frühesten Saisonstarts, den wir je hatten". Allerdings wird die Coronakrise schon auf den Kalender der Saison 2021/22 Auswirkungen haben, die Folgen sind noch offen.

Die WM-Gruppenphase dauert zwölf Tage mit jeweils vier Partien pro Tag. Die einzelnen Gruppenspiele werden erst nach der finalen Auslosung auf die Stadien und die Anstoßzeiten verteilt, dabei sollen auch die Interessen der Fans vor Ort und in den Heimatländern der betroffenen Teams berücksichtigt werden.

Die Auslosung wird "voraussichtlich im Anschluss an das Fenster des internationalen Spielkalenders für Qualifikationsspiele im März 2022" stattfinden, teilte die FIFA mit.