FC Bayern München - Martin Demichelis über Unterhaching-Trainer Sandro Wagner: "Dann schläft er nicht"

Martin Demichelis (40) bei der Reserve des FC Bayern München, Sandro Wagner (33) bei der SpVgg Unterhaching: Die kommende Saison der Regionalliga Bayern bietet ein prominentes Trainerduell - und bei den Pressekonferenzen vor dem Saisonstart gute Unterhaltung.

Demichelis saß am Mittwoch in einem Besprechungsraum am FC Bayern Campus, als er nach seinem ehemaligen Mitspieler Wagner gefragt wurde. Zunächst vergewisserte sich Demichelis nochmal, dass Wagner tatsächlich der neue Cheftrainer von Unterhaching ist. Nicht etwas U19-Trainer oder so? Tatsächlich: Cheftrainer.

"Aber ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Er hat offenbar viel Zeit als Trainer. Vielleicht hat er keine Familie? Keine Ahnung", scherzte Demichelis. Ja, Wagner war bei der Europameisterschaft als TV-Experte für das ZDF im Einsatz. Und nein, er hat eine Frau und vier Kinder. "Dann schläft er nicht. Familie, Fernsehen, Trainer? Dann schläft er nicht."

Wagners Familie war bereits tags zuvor Thema bei seiner eigenen Pressekonferenz vor Unterhachings Regionalliga-Auftakt beim TSV Aubstadt am Freitag um 18.30 Uhr. Als alles zum Spiel, zu den Saisonzielen und der Kaderplanung gesagt war, verkündete Wagner: "Ich muss um 13.30 Uhr zum Elterngespräch in der Schule sein. Mein Sohn hat was ausgefressen."

Wagner und Demichelis: Früher Kollegen, jetzt Rivalen

In der vergangenen Saison waren beide Mannschaften aus der 3. Liga abgestiegen. Wagner sollte seine Trainerkarriere in Unterhaching eigentlich bei der U19 beginnen, bekam nach der Trennung von Arie van Lent aber letztlich doch das Cheftraineramt der ersten Mannschaft anvertraut.

Der Argentinier Demichelis war zwei Jahre nach seinem Karriereende beim FC Malaga 2019 zum FC Bayern zurückgekehrt. Seitdem arbeitet er am Campus. Schon in der Schlussphase der vergangenen Saison betreute er gemeinsam mit Danny Schwarz die Reserve des FC Bayern. Fortan firmiert er als klarer Cheftrainer und Schwarz als sein Assistent. Zum Saisonauftakt geht es am Samstag zur Reserve des FC Augsburg (14 Uhr).

Zum ersten sportlichen Duell zwischen Wagner und Demichelis kommt es am 20. August im Grünwalder Stadion. In der Saison 2007/08 standen die beiden unter Trainer Ottmar Hitzfeld bei insgesamt fünf Pflichtspielen gemeinsam für den FC Bayern auf dem Platz.