Sandro Wagner im "kicker meets DAZN"-Podcast: "Mats sagt, ich soll aufhören, seinen Vater zu feiern"

Sandro Wagner hat im "kicker meets DAZN"-Podcast über seine Außenwahrnehmung als "hochgradig unsympathischer Asi" gesprochen. Außerdem erklärte der ehemalige Nationalspieler und heutige DAZN-Experte, warum Mats Hummels' Vater eine ganz besondere Rolle in seiner Karriere spielte.

Sandro Wagner war einer der wenigen Fußballprofis des vergangenen Jahrzehnts, der nie ein Blatt vor den Mund nahm. Er sagte Sätze wie "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer".

Sein Selbstbewusstsein wurde ihm als Arroganz ausgelegt. Doch sein Image kümmerte den heute 33 Jahre alten Münchner nie wirklich. "Irgendwelche Pressesprecher oder Medienberater haben immer gesagt: 'Sandro, das müssen wir jetzt schon geraderücken. Die denken wirklich, du wärst ein Asi.' Aber das war mir scheißegal. Die große Allgemeinheit muss mich nicht mögen", sagte Wagner in der neuen kmd-Ausgabe.

Im Gegenteil: Er könne sogar verstehen, wieso ihn Menschen als Spieler so wahrnahmen. "Ganz viele Menschen sagen zu mir im Gespräch: 'Herr Wagner, so unsympathisch sind Sie ja gar nicht'. Ich nehme das in dem Moment als Kompliment auf. Wenn man jemanden nur vom Fußballfeld kennt, ist das eben so. Wenn ich mir Zusammenfassungen meiner Spiele angeschaut habe, fand ich mich auch immer hochgradig unsympathisch, wenn ich mich mit Gegenspielern oder den Fans angelegt habe", erklärte der Stürmer, der im August 2020 seine Karriere beendete.

Er habe diese Nickligkeiten eben für sein Spiel gebraucht. Auf dem Rasen sei er jedoch ein anderer Mensch als im realen Leben. Er sehe sich selbst als "sehr reflektiert", weshalb er - anders als in der Außenwahrnehmung - nie abgehoben sei. "Ich konnte Dinge immer gut einordnen. Etwa, dass manche Situationen, die ich erlebt habe, nicht die wahre Welt sind. Ich bin dann wieder ins Auto eingestiegen, habe normale Leute angerufen und war zurück im normalen Leben, wenn man das so kategorisieren will."

Sandro Wagner pendelte von München nach Darmstadt

Sein privates Umfeld habe Wagner immer geholfen, auf dem Boden zu bleiben. Ein Umstand, der heutzutage immer schwieriger werde. "Die Einflussfaktoren sind vielfältiger geworden. Du hast Berater, Ausrüsterverträge, so viele Leute, die da mitquatschen wollen. Und Eltern lassen sich dann auch vollquatschen, weil sie das Geschäft nicht kennen."

Sein unmittelbares Umfeld, seine Familie, hätten Wagner über seine gesamte Karriere hinweg viel Kraft gegeben. So sehr sogar, dass Wagner nach seinem Wechsel von Hertha BSC zu Darmstadt 98 im Sommer 2015 fast jeden Tag pendelte. "Wir hatten gerade das Haus fertig in München. Das war ein schöner Moment. Meine Familie war wieder zu Hause, Freunde, Familie, alle um sie herum. Denen fehlt es an nichts. Ich konnte mich wieder ganz anders auf meinen Beruf fokussieren. Ich bin damals von München nach Darmstadt gependelt. Das waren, ich bin ein schneller Autofahrer, rund zweieinhalb Stunden", erzählte Wagner.

Er sei zwar nicht jeden Tag gependelt, hätte seine Kinder aber nie länger als zwei Nächte nicht gesehen. Selbst nach seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim 2016 behielt er das so bei. "Jetzt kann ich es ja sagen, damals hätten die mir wahrscheinlich die Verträge zerrissen. Das war schon grenzwertig. Aber ich habe das für meinen Kopf gebraucht, um gute Leistungen zu bringen."

Sandro Wagner: Die besten Sprüche des Ex-Stürmers © getty 1/31 Ex-Nationalstürmer und DAZN-Experte Sandro Wagner hat im "kicker meets DAZN"-Podcast auf seine Karriere zurückgeblickt und kam zur Erkenntnis: "Ich fand mich auch immer hochgradig unsympathisch." SPOX präsentiert eine Auswahl seiner besten Sprüche. © getty 2/31 Ein Blick in Wagners Zukunft zum Anfang: "Ich bin überzeugt davon, dass ich als Trainer besser werde, als ich es als Spieler war – weil ich für den Trainerberuf bessere Voraussetzungen mitbringe als damals für meine Spielerkarriere." © getty 3/31 Bayerns Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Jupp Heynckes kommentierte Wagner so: "Es wird sich schon jemand in der Republik finden, der uns nächste Saison trainiert. Zur Not mach ich es selber." © getty 4/31 "Ich liebe den Fußball", sagte Wagner zu 11Freunde. Aber: "Wenn mir jemand sagt, Fußball sei sein einziger Lebensinhalt, dann halte ich das für dumm. Dem kann ich nur empfehlen, um 20 Uhr die Tagesschau anzumachen." © getty 5/31 Hooligans? "Wenn sich Leute im Wald die Köpfe einschlagen wollen, dann sollen sie das tun. Jeder hat sein Hobby." Und: "Die mit den kleinen Eiern treffen sich vorm Stadion, die mit den großen Eiern treffen sich im Wald." Rumms! © getty 6/31 "In Köln wurde ich angespuckt. Falls der Kerl das liest: Du hast keine Eier." © getty 7/31 Die Klosettfrage hat bei Wagner zunächst einen lukrativen Wechsel nach China verhindert: "Ach, ich bin ein Heimscheißer." © getty 8/31 Nach seinem Dreierpack im WM-Quali-Spiel gegen San Marino fordert Sandro Wagner von sich selbst, die Leistungen zu bestätigen: "Wenn ich jetzt in der Bundesliga kein Tor mehr schieße, nominiert mich nicht einmal San Marino für ein Länderspiel." © getty 9/31 Darüber hinaus erteilte der exzentrische Stürmer auch dem FC Bayern einen Ratschlag: "Robert Lewandowski kann sich freuen, wenn Kimmich rechts spielt. Bei den Flanken macht er zehn Tore mehr. Ehrlich." © getty 10/31 An Selbstvertrauen hat es Sandro Wagner noch nie gemangelt. Deswegen haut er wieder mal einen raus: "Ich habe Hoffenheim zu einer besseren Mannschaft gemacht. Bevor ich da war, war dort nicht dieser Erfolg. Das hat sich geändert, seit ich da bin." © getty 11/31 A propos Selbstvertrauen: "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer." © getty 12/31 Der Umgang mit Trainer Julian Nagelsmann ist für den Stürmer einfach: "Ich duze den Trainer. Ich bin ja drei Monate älter. Aber im Ernst. Es gibt nur gute und schlechte Trainer. Julian ist ein Guter!" © getty 13/31 Nationalmannschaft? Ist Wagner scheißegal: "Die Diskussion nervt! Entweder Jogi Löw lädt dich ein oder nicht. Das muss man akzeptieren, und das akzeptiere ich." © getty 14/31 Er nimmt es mit Galgenhumor: "Für jeden Fußballer ist es schön, für sein Land zu spielen. Und da das Land Bayern keine Nationalmannschaft hat, hoffe ich weiter für Deutschland spielen zu dürfen." © getty 15/31 Durchsetzen bei der TSG? Gar kein Problem - das wusste Magic Sandro von Anfang an: "Die TSG hat mich ja nicht als Maskottchen verpflichtet, sondern als Stürmer, der Tore macht." © getty 16/31 Im Sommer hat sich Wagner schützend vor Mario Götze gestellt. Was er von den Kritikern des WM-Helden hält? "Andere 23-Jährige, die über ihn lästern, sind jedes Wochenende saufen,... (das Zitat geht auf der nächsten Seite weiter) © getty 17/31 ... haben keinen Plan vom Leben, wohnen noch bei Mama und Papa - und der Junge steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und kriegt Dresche ohne Ende." Word! © getty 18/31 "In der Wahrnehmung bin ich sicher nicht einer der beliebtesten Spieler. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin keiner, der sich verstellt. Die Leute wissen ja auch nichts von mir. Ich habe kein Facebook-Profil, wo ich meinen Hamster fotografiere." © getty 19/31 "Ich trinke keinen Alkohol, fahre nach München zu meiner Familie", nach der Frage, wie der Klassenerhalt der Darmstädter gefeiert wird © getty 20/31 "Da oben waren welche, die haben mich immer ausgepfiffen und gesagt: 'Das ist ein Blinder!' Denen habe ich gezeigt, dass ich so blind nicht sein kann." Wagner zu seiner Beziehung mit den Hertha-Fans © getty 21/31 "Ich würde nichts anderes machen. Aber ich konnte mich ja bei Hertha nicht selber aufstellen.", auf die Frage, was er bei Hertha BSC anders gemacht hätte © getty 22/31 "Ganz und gar nicht! Dort spiele ich doch auch um den Klassenerhalt.", auf die Frage, ob der Wechsel von Hertha BSC zu Darmstadt 98 ein Rückschritt ist © getty 23/31 "Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen - selbst 12 Millionen oder so" © getty 24/31 Wagner über Bayern: "Es ist Wahnsinn, wenn die anrollen mit sechs, sieben Weltklassespielern vorne drin. Da möchte ich nicht Abwehrspieler sein" © getty 25/31 "Mich interessieren keine Leute, die im Internet anonym schreiben. Es ist unglaublich, wer alles seinen Senf dazugeben kann. Solche Leute sind für mich bemitleidenswert, weil sie sich offensichtlich allein daran ergötzen, andere schlechtzumachen" © getty 26/31 "Ich finde, Frauen und Fußball, das passt nicht. Aber vielleicht finden die Damen auch meinen Spielstil schlimm - völlig in Ordnung" © getty 27/31 "Vieles meiner Fußball-Kollegen finde ich nur noch peinlich und zum Fremdschämen. Was sie teilweise auf diesen Seiten von sich geben, das ist für mich nicht nachvollziehbar" © getty 28/31 "Politik ist mein großes Hobby. Ich kann mir sogar vorstellen, später mal in Bayern Politik zu machen, in einer kleineren Funktion. Ich bin Bayer, da ist die CSU groß." © getty 29/31 "Er ist wie ich 1,94 Meter groß. Aber ich bin bayrische 1,94 m, die sind noch etwas höher.“, auf die Frage, ob Ex-Hertha-Teamkollege Jens Hegeler größer ist als er selbst © getty 30/31 "Zum Schiedsrichter sage ich nichts. Bevor ich eine Geldstrafe bekomme, kaufe ich mir lieber eine schicke Uhr". Wagner nach einem Spiel gegen Augsburg © getty 31/31 Nach dem geschafften Klassenerhalt mit Darmstadt war auch Wagner sprachlos: "Es war verdammt schwer das zu schaffen, mir fehlen die Worte, heute bin ich ein schlechter Gesprächspartner."

Wagner über Hummels' Vater: "Unglaublich, der Herminator"

Bei der TSG empfahl sich Wagner nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für seinen Jugendverein FC Bayern. Dort hatte alles begonnen. Dabei habe einst in München kaum einer an Wagners Bundesligakarriere geglaubt. "Bis zur U17 beim FC Bayern war ich nie der Spieler, wegen dem andere verblüfft waren. Es gab nur einen Menschen, der immer wieder gesagt hat, ich würde es zum Profi packen. Das habe ich ihm noch nicht einmal abgenommen, weil der Rest gesagt hat: Der wird's nie schaffen. Dieser eine Mensch war Hermann Hummels, der Vater von Mats", verriet Wagner.

"Der hat mir mit 13 gesagt: 'Sandro, du wirst mal ein kopfballstarker Bundesligastürmer.' Unglaublich, der Herminator. Das habe ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt, aber Mats erzähle ich es einmal die Woche. Er sagt immer, ich soll aufhören, seinen Vater zu feiern", erzählte Wagner weiter und lachte.

Zweifel an Wagner hatten sie nicht nur in München. Auch bei Werder Bremen, wo Wagner zwischen 2010 und 2012 spielte, hatten die Verantwortlichen später Bedenken an Wagners Bundesligatauglichkeit. Seine Situation in Bremen sei rückblickend "die schlimmste" seiner Karriere gewesen, meint Wagner.

Im Januar 2010 wechselte er als frischgebackener U21-Europameister zu Werder. "Dann lief es erstmal sehr durchwachsen. In der darauffolgenden Vorbereitungszeit hatte ich Sprunggelenksprobleme und wollte mich woanders behandeln lassen. Der Verein war dagegen, ich wollte trotzdem. Das war wie im Kindergarten, ganz schlechte Kommunikation. Dann hat mir Werder nahegelegt, den Verein zu wechseln. Dieses Gespräch mit dem Geschäftsführer Klaus Allofs damals, ich saß dort alleine ohne Vater oder Berater, hat mich so krass geprägt", sagte Wagner. Er sei jedoch heute noch stolz, Allofs damals aufrichtig seine Sicht der Dinge geschildert zu haben. "Kommunikation und Ehrlichkeit werden am Ende des Tages immer belohnt, immer!", meint er.

Sandro Wagner im Steckbrief

geboren 29. November 1987 in München Größe 1,94 m Position Stürmer Stationen Hertha München Jugend, FC Bayern Jugend, FC Bayern, MSV Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98, TSG Hoffenheim, FC Bayern, Tianjin Teda Bundesligaspiele/-tore 180/44

Wagner: "Das Karriereende hätte ich mir anders vorgestellt"

Rund zehn Jahre später beendete Wagner seine Karriere in China bei Tianjin Teda. Aufgrund der Corona-Pandemie wollte Wagner zu seiner Familie und nicht mehr nach China zurückkehren. Nach eineinhalb Jahren war das Abenteuer vorzeitig beendet, sein Vertrag wurde aufgelöst, Wagner im Zuge dessen gesperrt.

"Das Karriereende hätte ich mir gerne anders vorgestellt. Aber für mich war immer klar: Nach China ist meine Karriere mehr oder weniger vorbei. Wenn dann mache ich noch etwas Kleines im Münchner Raum. Einfach weil ich nicht mehr die Ambitionen und die Lust habe, getrennt von meiner Familie zu sein. Bundesligisten waren da und das hat mich auch gefreut. Allerdings wussten die gar nicht, dass ich noch bis Januar gesperrt bin", erklärte Wagner seine Entscheidung, in Deutschland keinen Profivertrag mehr zu unterschreiben.

Seit der laufenden Champions-League-Saison ist Wagner DAZN-Experte. Künftig will Wagner aber als Trainer arbeiten.