Frankreich gewinnt Topspiel, England steigt auf - und Belgien kriselt

Englands Fußballer haben vor der Ankunft von Hoffnungsträger Thomas Tuchel den Aufstieg in die A-Liga der Nations League bejubelt. Beim anfangs zähen und später spektakulären 5:0 (0:0) gegen Irland löste Starstürmer Harry Kane im letzten Spiel unter Interimstrainer Lee Carsley den Knoten.

Österreich und Teamchef Ralf Rangnick verpassten inmitten der Verbandsquerelen durch ein 1:1 (1:0) gegen Slowenien dagegen den direkten Sprung nach oben, Nutznießer waren Norwegen und Dreierpacker Erling Haaland durch ein 5:0 (3:0) gegen Kasachstan. Auf der Zielgeraden sicherte sich zudem Frankreich durch ein 3:1 (2:1) in Italien den Sieg in Gruppe A2, für Domenico Tedesco und Belgien setzte es durch ein 0:1 (0:0) gegen Israel dagegen den nächsten Tiefschlag.

Kane (53., Foulelfmeter), Anthony Gordon (56.) und Conor Gallagher (58.) entschieden im Londoner Wembley-Stadion die Partie nach dem Seitenwechsel binnen fünf Minuten zugunsten der Gastgeber, Jarrod Bowen (76.) und Taylor Harwood-Bellis (79.) legten in der Schlussphase nach. Die anfangs gut stehenden Iren hatten nach der Gelb-Roten Karte gegen Liam Scales (51.), der den Foulelfmeter vor der englischen Führung verursacht hatte, nichts mehr entgegenzusetzen.

Tuchel kann sich zum Start seiner Trainermission in England im neuen Jahr somit voll und ganz auf die WM-Mission 2026 konzentrieren. Ohne den Sieg gegen die Iren und drei Tage zuvor in Griechenland (3:0) hätte der Nachfolger von Gareth Southgate im März den Umweg über die Play-offs gehen müssen, um in die A-Liga zurückzukehren.

Diesen muss Österreich nun bestreiten - trotz klarer Dominanz gegen Slowenien. Gnezda Cerin (81.) glich im Wiener Ernst-Happel-Stadion die Führung der Gastgeber von Werder Bremens Romano Schmid (27.) noch aus. Norwegen zog dank Haaland, der seine Länderspieltore 36 bis 38 erzielte, vorbei und sicherte sich den direkten Aufstieg.