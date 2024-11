"Hätte weniger sein dürfen": Kritik am jubelnden Holland-Stürmer Wout Weghorst

Rafael van der Vaart, ehemaliger niederländischer Weltstar und aktuell TV-Experte, hat Hollands Wout Weghorst für dessen Jubel nach dem zwischenzeitlichen 1:0 im Nations-League-Duell mit Ungarn scharf kritisiert.

In der Anfangsphase der Begegnung in Amsterdam war Ungarns Co-Trainer Adam Szalai auf der Bank zusammengebrochen. Er wurde minutenlang behandelt, während Spieler und Betreuer zunächst einen Kreis um den ehemaligen Bundesliga-Spieler bildeten und später noch ein Sichtschutz zum Einsatz kam. Szalai wurde unter dem Applaus der Fans in die Kabine getragen.

Direkt danach schaute sich der Schiedsrichter nach einem Einwand des VAR ein Handspiel eines Ungarns auf dem Monitor an und entschied auf Elfmeter für die Niederlande. Den verwandelte Weghorst - und feierte seinen Treffer, indem er sich hinkniete und seine Hände zu Krallen formte.