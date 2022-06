Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Im Rahmen der Nations League ist die DFB-Elf heute bereits zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Tage gefordert. SPOX verrät Euch, welcher Anbieter das Spiel gegen England heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Deutschland ist im ersten Nations-League-Spiel der neuen Saison nicht über ein 1:1 in Italien hinausgekommen. Das Team von Trainer Hansi Flick hatte in der ersten Hälfte zwar wesentlich mehr vom Spiel, konnte die Überlegenheit allerdings nicht in Tore ummünzen. So meinte auch Thomas Müller im Nachgang der Partie: "[Wir haben] durch einfache Fehler im Ballbesitz das Spiel verschleppt. In der ersten Halbzeit müssen wir das 1:0 machen."

Jenes 1:0 machten dann aber Italiener. Nach knapp 70 Minuten läuft der erst 18-Jährige Gnonto PSG-Verteidiger Thilo Kehrer auf der rechten Außenbahn davon. Bei seiner scharfen Flanke ins Zentrum muss Pellegrini schließlich nur noch den Fuß hinhalten. Die Antwort der DFB-Elf folgte aber prompt: Nur zwei Minuten später springt ein verunglückter Ball von Hofmann direkt vor die Füße von Kimmich. Dieser schiebt das Spielgerät dann sehr überlegt ins linke Eck ein.

Trotz seines Tores zeigte sich Kimmich selbst aber ebenfalls nicht zufrieden mit dem Ergebnis. "Italien befindet sich im Umbruch, einige gute Spiele sind nicht mehr dabei, deswegen wollten wir unbedingt gewinnen." Als Grund für die Leistung führte er unter anderem die ungewohnten äußerlichen Bedingungen an. "Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel zu zeigen. Das lag auch vielleicht ein bisschen an der hohen Luftfeuchtigkeit."

Nun geht es für die deutsche Nationalmannschaft also bereits zum zweiten Härtetest innerhalb nur weniger Tage. Nach dem amtierenden Europameister Italien stehen Kimmich und Co. heute dem EM-Finalisten England gegenüber. Die Three Lions ihrerseits mussten sich am ersten Spieltag überraschend mit 1:0 in Ungarn geschlagen geben. Den Siegtreffer erzielte der Leipziger Dominik Szoboszlai per Elfmeter.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat sich im Vorfeld die exklusiven Übertragungsrechte der Partie gesichert. Im Folgenden erklären wir Euch, wie Ihr die Partie sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im Free-TV?

Alles, was Ihr tun müsst, um die Partie im linearen Fernsehen zu sehen, ist, den Kanal ZDF zur entsprechenden Zeit aufzurufen. Der Beginn der Ausstrahlung wird gegen 20.15 Uhr stattfinden. Als Kommentar wird Béla Réthy im Einsatz sein, Katrin Müller-Hohenstein schlüpft in die Rolle der Moderatoratorin, Experte ist Christoph Kramer.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute im kostenlosen Livestream?

Darüber hinaus wird es natürlich auch möglich sein, die Begegnung im Livestream über das Internet zu verfolgen. Um auf den Stream zuzugreifen, müsst Ihr lediglich die ZDF-Mediathek besuchen. Hier wird das gesamte Liveprogramm synchron und parallel zum geradlinigen Fernsehen abgespielt. Demzufolge bleiben die zuvor erwähnten Übertragungszeiten auch hier gleich.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wer von Euch nicht die Möglichkeit haben sollte, die Partie live zu sehen, der oder die kann sich alternativ dazu auch gerne von unserem hauseigenen Liveticker auf dem Laufenden halten. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Nations League-Partie zwischen Deutschland und England

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Die W-Fragen

Was? 2. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase

2. Spieltag der Nations-League-Gruppenphase Wer? Nationalmannschaften von Deutschland und England

Nationalmannschaften von Deutschland und England Wann? Dienstag, um 20.45 Uhr

Dienstag, um 20.45 Uhr Wo? Allianz-Arena in München

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. England in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Die letzten Aufeinandertreffen* beider Länder

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 29. Juni 2021 Europameisterschaft 2021 England vs. Deutschland 2:0 27. Juni 2010 Weltmeisterschaft 2010 Deutschland vs. England 4:1 01. September 2001 WM-Qualifikation Deutschland vs. England 1:5

*ausschließlich Pflichtspiele