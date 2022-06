DFB-Team - Stimmen: "Das verpasste 2:1 nehme ich auf meine Kappe"

Bundestrainer Hansi Flick hadert nach dem enttäuschenden Remis in Ungarn mit der fehlerhaften Vorstellung seiner Mannschaft. Kapitän Manuel Neuer kündigt zum Abschluss des Nations-League-Blocks gegen Italien am Dienstag ein Feuerwerk an. Und der Torschütze ist von sich selbst enttäuscht.

Die Reaktionen nach dem 1:1 des DFB-Teams in Ungarn bei RTL:

Hansi Flick (Bundestrainer): "Ich habe im Vorfeld gesagt, dass es nach England das schwerste Spiel ist, das man haben kann. Die Ungarn sind sehr kompakt gewesen. Wir haben es nicht geschafft, mit Überzeugung nach vorne zu spielen, haben zu viele Fehler gemacht. Aber wir sind in einem Entwicklungsprozess. Wir müssen schauen, dass wir aus diesem Spiel die Lehren ziehen. Es fehlt ein bisschen die Überzeugung. Ich fange nicht an, irgendwelche Alibis zu schaffen: Wir wollten heute drei Punkte holen. Wir haben heute nicht gewonnen, deswegen sind wir enttäuscht."

... über das erste Gegentor: "Wir sind nicht gut positioniert in der Mitte. Die Ungarn kommen letztendlich zweimal zum Abschluss. Wir kommen da zweimal nicht hin. So entstehen Tore, wenn man Fehler macht."

... über 1:1 und die Vorarbeit von Schlotterbeck: "Das war eine Option für uns, den Ball so hinter die Abwehr zu bringen."

... über Großchance Hofmann/Werner: "Du gehst eigentlich Zwei gegen Eins drauf. Ich weiß nicht, ob Timo da ein bisschen zu weit vorne war. Da muss man vielleicht ein bisschen warten."

... über das Italien-Spiel: "Ich hoffe, dass wir das machen können. Wenn man in die Gesichter geschaut hat, waren alle sehr enttäuscht, weil wir uns viel vorgenommen hatten und es nicht umsetzen konnten. Wir haben noch zwei Tage, an denen wir regenerieren können. Aber auch für Italien ist es eine Riesen-Belastung. Wir werden schauen, dass wir die elf fittesten auf den Rasen schicken können. Wenn man die Tabelle anschaut, ist noch nichts passiert."

DFB-Noten: Neuer verhindert Schlimmeres - Offensiv-Duo völlig blass © getty 1/17 Die deutsche Nationalmannschaft ist auch im dritten Gruppenspiel der Nations League gegen Ungarn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Bei der DFB-Elf überzeugt vor allem Keeper Neuer, während ein Offensiv-Duo völlig untertaucht. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wurde nach dem frühen Gegentor in Halbzeit eins noch einmal geprüft, als er einen Schuss von Fiola stark mit dem Fuß abwehrte. Nach der Pause dann nochmal bei einem Weitschuss auf dem Posten. Verhinderte insgesamt Schlimmeres. Note: 2,5. © imago images 3/17 THILO KEHRER: Hatte seine rechte Seite über die kompletten 90 Minuten gut im Griff, nach vorne ging beim Mann von PSG dafür wenig. Verzeichnete die beste Passquote aller DFB-Akteure (96,3 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Im Zweikampf präsentierte sich der BVB-Neuzugang weitestgehend sicher, jedoch offenbarte er deutliche Schwächen im Aufbau- und Stellungsspiel. Ein ums andere Mal brachte er seine Nebenleute mit Fehlpässen in Bedrängnis. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Machte seinen Stellungsfehler vor dem 0:1 schnell durch seinen überragenden Ball auf Hofmann wieder gut. Überhaupt mit vielen guten Ideen im Aufbau. In der zweiten Hälfte dann auch im Zweikampf verbessert. Note: 3. © getty 6/17 JONAS HOFMANN: Ganz starke Ballmitnahme und -verwertung vor seinem Treffer zum 1:1. War in einer äußerst harmlosen deutschen Mannschaft noch der torgefährlichste Spieler. Fatal jedoch seine Entscheidung, in der 71. auf Werner ablegen zu wollen. Note: 3. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Gab den offensiveren Part des Sechser-Duos und schaltete sich in die spärlichen DFB-Angriffe mit ein. Abgesehen von ein, zwei guten Diagonalbällen kam beim Bayern-Akteur aber nicht viel herum. Note: 4,5. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Die Bemühung kann man ihm nicht absprechen. Immer wieder versuchte Kimmich das DFB-Spiel von hinten anzukurbeln, seine sonst so genialen Ideen blieben aber oft nur Stückwerk. Gewohnt sicher im Passspiel. Note: 4. © getty 9/17 DAVID RAUM: Hatte große Schwierigkeiten, den quirligen Fiola in den Griff zu bekommen und sah im Duell mit dem ungarischen Rechtsverteidiger nicht nur einmal schlecht aus. Offensiv - abgesehen von einem gefährlichen Schuss -ungewohnt blass. Note: 5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: War im Angriffsspiel der DFB-Elf überhaupt nicht eingebunden. Hatte nach Neuer und Werner die wenigsten Ballkontakte aller deutschen Startelf-Spieler. Wich in den letzten Minuten für Adeyemi. Note: 5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Wenn Deutschland gefährlich wurde, hatte der Bayern-Youngster meist seine Füße im Spiel. Holte sich viele Bälle aus der eigenen Hälfte ab und machte viele Meter. Glücklich agierte er in seinen Situationen aber selten. Note: 3,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Fiel, wenn er überhaupt mal ab Ball war, nur durch Abseitsstellungen gegen sich auf. Seinen einzigen Abschluss in Richtung Tor vergab er kläglich aus aussichtsreicher Position. Note: 5,5. © imago images 13/17 ILKAY GÜNDOGAN: Sollte für die letzte halbe Stunde neue Struktur ins DFB-Spiel bringen, das genaue Gegenteil war aber der Fall. Immer wieder lief das deutsche Team in gefährliche Konter der Ungarn. Note: 4,5. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 78 Minuten für Musiala in die Partie. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Kam nach 78 Minuten für Werner in die Partie. Keine Bewertung. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI: Kam nach 85 Minuten für Havertz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 17/17 LUKAS NMECHA: Kam nach 85 Minuten für Hofmann in die Partie. Keine Bewertung.

Manuel Neuer: "Wollen noch mal eine Rakete zünden"

Manuel Neuer (Kapitän): "Das ist ein normaler Prozess, dass wir nach dem Spiel in die Kabine gehen und erstmal eine Besprechung haben. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir uns hier in Budapest mehr ausgerechnet haben. Ich würde nicht von einem glücklichen Unentschieden sprechen. Aber die Zielstrebigkeit nach vorne zu großen Tormöglichkeiten hat gefehlt. Die Leichtigkeit und Positionierung im Ballbesitz, sodass wir für die Ungarn unangenehmer werden, das hat auch gefehlt."

... über die Probleme des DFB-Teams: "Außerdem muss man auch sagen, dass Ungarn eine unangenehme Mannschaft ist. Gegen England und Italien war es für diese Mannschaften auch nicht leicht gewesen. Wenn der Überraschungseffekt und die Leichtigkeit fehlen, bekommst du nicht viele Torchancen. Wir haben immer gesagt, dass wir in einer Entwicklung stehen und den Prozess im Hinblick auf die Weltmeisterschaft weiter durchziehen wollen. Daran arbeiten wir. Man sieht, dass wir noch nicht so weit sind und daraus lernen müssen."

... über das Spiel gegen Italien am Dienstag: "Wir haben schon gute Seiten von uns gesehen, teilweise gegen Italien und auch gegen England. Das müssen wir ins letzte Spiel gegen Italien mitnehmen. Da wollen wir noch mal eine Rakete zünden."

Jonas Hofmann (Torschütze): "Dass wir nicht zufrieden sind, ist klar. Ungarn stand relativ tief. Was sie machen, machen sie in aller Konsequenz. Das verpasste 2:1 nehme ich auf meine Kappe. Am Ende muss ich ihn nur lang reinschieben. Ich bin schon sehr enttäuscht, vor allem aufgrund dieser einen Aktion."