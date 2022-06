Ungarn - Deutschland 1:1: Hofmann trifft wieder - aber DFB-Team verpasst erneut Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League den ersehnten ersten Sieg verpasst. In Ungarn kam die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und beendete damit auch das dritte Spiel des laufenden Wettbewerbs mit dem gleichen Ergebnis.

Zsolt Nagy nutzte gleich die erste Chance des Spiels zur Führung für die Gastgeber (6.). Nur drei Minuten später glich Jonas Hofmann (9.) für die deutsche Mannschaft aus.

"Natürlich sind wir auch enttäuscht. Die Zielstrebigkeit und Leichtigkeit nach vorne hat gefehlt", sagte Neuer bei RTL: "Man muss aber sagen, dass Ungarn eine unangenehme Mannschaft ist. Wir haben immer gesagt, dass wir in einer Entwicklung sind. Wir sind in einem Prozess Richtung Weltmeisterschaft. Gegen Italien wollen wir noch einmal eine Rakete zünden."

Das DFB-Team schrieb mit dem vierten 1:1 in Serie (dreimal in der Nations League, davor gegen die Niederlande) zudem Geschichte: Erstmals in der Verbandshistorie endeten vier Partien in Folge mit dem gleichen Ergebnis. Ich fange nicht an, irgendwelche Alibis zu schaffen: Wir wollten heute drei Punkte holen. Alle waren natürlich sehr enttäuscht in der Kabine", erklärte Flick.

In der Tabelle belegt Deutschland in der Liga A in Gruppe 3 mit drei Zählern Platz drei. Das Parallelspiel zwischen England und Italien endete torlos. Am Dienstagabend trifft deutsche Mannschaft zum Abschluss des Nations-League-Blocks daheim auf Italien.

Ungarn - Deutschland: Die Analyse

Mit vier Änderungen im Vergleich zum 1:1 gegen England schickte Flick seine Elf in Ungarn aufs Feld. Dabei lief das künftige Dortmunder Abwehrduo Süle/Schlotterbeck erstmals im DFB-Team gemeinsam auf. Süle ersetzte Rüdiger, der von Flick aufgrund hoher Belastung eine Verschnaufpause bekam und im Kader fehlte. In der gewohnten 4-2-3-1-Grundordnung rückten ansonsten Kehrer (für Klostermann), Goretzka (für Gündogan), und Werner (für Müller) neu in die Startformation.

Bei Ballbesitz agierte das DFB-Team hinten mit einer Dreierkette, Raum rückte auf dem linken Flügel weit nach vorne, Hofmann zog sich rechts dafür rechts - je nach Verlagerung - etwas weiter zurück. Allerdings hebelte ein langer Ball von Orban die deutsche Hintermannschaft aus. Raum hob gegen Flankengeber Fiola das Abseits auf, den von Neuer noch glänzend parierten Sallai-Kopfball verwertete Nagy per Abstauber (6.).

DFB-Noten: Neuer verhindert Schlimmeres - Offensiv-Duo völlig blass © getty 1/17 Die deutsche Nationalmannschaft ist auch im dritten Gruppenspiel der Nations League gegen Ungarn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Bei der DFB-Elf überzeugt vor allem Keeper Neuer, während ein Offensiv-Duo völlig untertaucht. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wurde nach dem frühen Gegentor in Halbzeit eins noch einmal geprüft, als er einen Schuss von Fiola stark mit dem Fuß abwehrte. Nach der Pause dann nochmal bei einem Weitschuss auf dem Posten. Verhinderte insgesamt Schlimmeres. Note: 2,5. © imago images 3/17 THILO KEHRER: Hatte seine rechte Seite über die kompletten 90 Minuten gut im Griff, nach vorne ging beim Mann von PSG dafür wenig. Verzeichnete die beste Passquote aller DFB-Akteure (96,3 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Im Zweikampf präsentierte sich der BVB-Neuzugang weitestgehend sicher, jedoch offenbarte er deutliche Schwächen im Aufbau- und Stellungsspiel. Ein ums andere Mal brachte er seine Nebenleute mit Fehlpässen in Bedrängnis. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Machte seinen Stellungsfehler vor dem 0:1 schnell durch seinen überragenden Ball auf Hofmann wieder gut. Überhaupt mit vielen guten Ideen im Aufbau. In der zweiten Hälfte dann auch im Zweikampf verbessert. Note: 3. © getty 6/17 JONAS HOFMANN: Ganz starke Ballmitnahme und -verwertung vor seinem Treffer zum 1:1. War in einer äußerst harmlosen deutschen Mannschaft noch der torgefährlichste Spieler. Fatal jedoch seine Entscheidung, in der 71. auf Werner ablegen zu wollen. Note: 3. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Gab den offensiveren Part des Sechser-Duos und schaltete sich in die spärlichen DFB-Angriffe mit ein. Abgesehen von ein, zwei guten Diagonalbällen kam beim Bayern-Akteur aber nicht viel herum. Note: 4,5. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Die Bemühung kann man ihm nicht absprechen. Immer wieder versuchte Kimmich das DFB-Spiel von hinten anzukurbeln, seine sonst so genialen Ideen blieben aber oft nur Stückwerk. Gewohnt sicher im Passspiel. Note: 4. © getty 9/17 DAVID RAUM: Hatte große Schwierigkeiten, den quirligen Fiola in den Griff zu bekommen und sah im Duell mit dem ungarischen Rechtsverteidiger nicht nur einmal schlecht aus. Offensiv - abgesehen von einem gefährlichen Schuss -ungewohnt blass. Note: 5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: War im Angriffsspiel der DFB-Elf überhaupt nicht eingebunden. Hatte nach Neuer und Werner die wenigsten Ballkontakte aller deutschen Startelf-Spieler. Wich in den letzten Minuten für Adeyemi. Note: 5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Wenn Deutschland gefährlich wurde, hatte der Bayern-Youngster meist seine Füße im Spiel. Holte sich viele Bälle aus der eigenen Hälfte ab und machte viele Meter. Glücklich agierte er in seinen Situationen aber selten. Note: 3,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Fiel, wenn er überhaupt mal ab Ball war, nur durch Abseitsstellungen gegen sich auf. Seinen einzigen Abschluss in Richtung Tor vergab er kläglich aus aussichtsreicher Position. Note: 5,5. © imago images 13/17 ILKAY GÜNDOGAN: Sollte für die letzte halbe Stunde neue Struktur ins DFB-Spiel bringen, das genaue Gegenteil war aber der Fall. Immer wieder lief das deutsche Team in gefährliche Konter der Ungarn. Note: 4,5. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 78 Minuten für Musiala in die Partie. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Kam nach 78 Minuten für Werner in die Partie. Keine Bewertung. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI: Kam nach 85 Minuten für Havertz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 17/17 LUKAS NMECHA: Kam nach 85 Minuten für Hofmann in die Partie. Keine Bewertung.

Das deutsche Team hatte die passende Antwort parat: Einen starken Steilpass von Schlotterbeck pflückte Hofmann artistisch aus der Luft und legte den Ball so am herauseilenden Gulacsi vorbei - sein viertes Tor im neunten Länderspiel unter Flick war nur noch Formsache.

Anschließend bekam das DFB-Team allerdings kaum Tempo in die eigenen Aktionen. Die kompakten Ungarn, die gegen den Ball im 5-3-2 agierten, stellten die Räume geschickt zu. Nach einer Tempoverschärfung von Musiala zielte Raum mit seinem schwächeren rechten Fuß knapp vorbei (40.), kurz vor der Pause verzog Werner nach Steilpass von Goretzka (43.). Auf der anderen Seite offenbarte die DFB-Elf beim schnellen Umschaltspiel der Ungarn teils große Lücken, die dank guter Laufarbeit oder dank Neuer (44., stark gegen Fiola) keine gravierenderen Folgen hatten.

Hofmann und Werner verspielten in der Schlussphase eine Zwei-gegen-Null-Großchance allerdings kläglich. Und hinten war Neuer gegen den eingewechselten Adam mit starken Paraden (75., 82.) gefordert. Insgesamt war das Spiel der deutschen Mannschaft zu statisch. Trotz 62 Prozent Ballbesitz schlug das Pendel bei den Torschüssen (6:11) klar für die Ungarn aus.

Ungarn - Deutschland: Die Aufstellungen

Ungarn: Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, Styles (87. Vecsei), A. Nagy, Z. Nagy (69. Nego) - Sallai (75. Gazdag), Ad. Szalai (69. Adam), Szoboszlai

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka (69. Gündogan) - Hofmann (85. Nmecha), Havertz (85. Adeyemi), Musiala (78. Brandt) - Werner (78. Müller)

Ungarn - Deutschland: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Zs. Nagy (6.), 1:1 Hofmann (9.)

Jamal Musiala bestritt sein 14. Länderspiel. Der 19-Jährige schrieb damit Geschichte: Kein Spieler bestritt für die deutsche Nationalmannschaft vor seinem 20. Geburtstag mehr Länderspiele. Mario Götze bestritt ebenfalls 14.

Erstmals in der DFB-Historie endeten vier Spiele in Folge mit dem gleichen Ergebnis (1:1).

Der Star des Spiels: Manuel Neuer (Deutschland)

Musste bereits früh hinter sich greifen, nachdem er zuvor noch mit einem klasse Reflex gerettet hatte. Auch danach verhinderte der Kapitän mit starken Paraden Schlimmeres.

Der Flop des Spiels: Timo Werner (Deutschland)

Agierte erneut unglücklich. Zunächst häufig mit falschem Timing, wurde daher mehrmals wegen Abseits zurückgepfiffen. Seine einzig gefährlicher Torschuss verfehlte sein Ziel kurz vor der Pause. Wurde in der Schlussphase nach nur 19 Ballaktionen ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Jose Maria Sanchez (Spanien)

Der 38-Jährige ist international noch ein recht unbeschriebenen Blatt und pfiff zum ersten Mal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Leitete die Partie weitgehend unauffällig. Der Rempler gegen Schlotterbeck (68.) war durchaus elfmeterwürdig, eine klare Fehlentscheidung war es aber auch nicht, sodass der VAR nicht korrigierend eingriff.