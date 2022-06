Stimmen und Reaktionen nach Deutschland - Italien: "Wir haben noch allerhand Defizite"

Nach dem 5:2-Sieg gegen Italien war beim DFB-Team große Erleichterung zu spüren. Thomas Müller analysierte am Mikrofon des ZDF dennoch nüchtern, dass es "noch allerhand Defizite" gebe.

Die Stimmen nach dem 5:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien im ZDF:

Ilkay Gündogan (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Wir haben phasenweise richtig guten Fußball gespielt, richtig schön herausgespielte Angriffe. Wir haben verdient gewonnen. Die zwei Gegentoren waren unnötig. Die Leistung war trotzdem sehr, sehr gut und da wollen wir weitermachen."

... die Gründe für den Sieg: "Die Raumaufteilung war richtig gut. Jeder wollte den Ball haben, wir hatten wenige Kontakte, wir haben das Spiel schnell gemacht und wenn wir es so machen wie heute, dann werden es viele Mannschaften sehr schwer haben und hinterherlaufen."

... die Gruppe: "Letztendlich haben wir den aktuellen Europameister in der Gruppe und den aktuellen Finalisten. Man hat heute am Ergebnis bei England und Ungarn gesehen, dass man die nicht unterschätzen darf. Wenn du nicht voll da bist, wirst du gnadenlos bestraft. Heute waren es die Italiener und die Engländer."

Manuel Neuer (Deutschland) über ...

... den Sieg: "Wir haben heute an uns geglaubt und sind mit Selbstvertrauen auf den Platz. Es hat von Anfang an funktioniert, wir haben mit breiter Brust gespielt und sind gut aufgetreten."

... die Gegentore: "Das ist immer ärgerlich, aber lass uns heute darüber nicht reden."

... die Aussagekraft des Sieges: "Schon eine gute Aussagekraft, das sind alles Nationen, die ernst zu nehmen sind. Egal ob England, Ungarn oder Italien und da haben wir uns gegen Italien klar durchgesetzt."

Noten: Eine Flick-Rakete auf links - zweimal Note 6 bei desolaten Italienern © imago images 1/33 Deutschland zerlegt am 4. Spieltag der Nations League Italien mit 5:2. Viele starke Auftritte, aber vor allem ein Flick-Neuling überragt. Bei Italien gibt es gleich zwei Sechser. Die Noten des Spiels. © imago images 2/33 DEUTSCHLAND – MANUEL NEUER: Hatte wenig zu tun, war kurz vor dem 1:0 aber einmal entscheidend zur Stelle. Tanzte Raspadori gekonnt aus (29.) und blieb auch sonst gewohnt cool. Beim ersten Gegentor dennoch mindestens unglücklich. Note: 3,5. © imago images 3/33 LUKAS KLOSTERMANN: Fiel in einer starken deutschen Mannschaft ab. Technisch nicht auf dem Niveau der Mitspieler, defensiv bei den wenigen Angriffen der Italiener zu behäbig und langsam. Note: 4,5. © imago images 4/33 NIKLAS SÜLE: Bei Flanken mit der einen oder anderen Unsicherheit, gerade im Spielaufbau aber enorm wichtig für das deutsche Team und in den Bodenzweikämpfen stabil wie immer. Note: 2,5. © imago images 5/33 ANTONIO RÜDIGER: Sehr reife und komplette Leistung. Ist der klare Abwehrchef in der deutschen Defensive. Klärte einige gefährliche Situationen schon im Ansatz. Note: 2. © imago images 6/33 DAVID RAUM: Starke Läufe auf der linken Seite, immer für eine gefährliche Hereingabe gut – wie beim 1:0 durch Kimmich (10.). Leitete auch das 3:0 von Müller klug ein. Defensiv kaum gefordert, aber manchmal einen Tick zu spät. Note: 2. © imago images 7/33 JOSHUA KIMMICH: Viel aktiver als im Hinspiel, weil Italien weniger Zugriff auf das deutsche Mittelfeld hatte. Solider Ballverteiler ohne Highlights, gegen den Ball ohne große Unsicherheiten und mit dem wichtigen 1:0 zur Stelle. Note: 2,5. © imago images 8/33 ILKAY GÜNDOGAN: Brauchte etwas, um seine Diagonalbälle zu justieren. Gute Absicherung hinter dem offensiven Raum, forderte mehr Bälle als Goretzka zuletzt und war für Kimmich dadurch eine Entlastung. Versenkte den Elfer mutig in der Mitte. Note: 2,5. © imago images 9/33 JONAS HOFMANN: Unauffälliger als in den vergangenen Partien, was aber vor allem daran lag, dass seine Mitspieler besser im Spiel waren. Holte den Elfmeter vor dem 2:0 durch einen seiner vielen klugen Läufe heraus. Note: 2,5. © imago images 10/33 THOMAS MÜLLER: War in den vergangenen Partien oft nicht gut eingebunden, überzeugte gegen Italien aber auf ganzer Linie. Entlastete den Spielaufbau und die Offensive durch seine Präsenz. Tor zum 3:0 war die Krönung einer guten Leistung. Note: 2. © imago images 11/33 LEROY SANE: Sehr bemüht und auch besser als zuletzt. Sein konsequentes Einrücken öffnete die linke Bahn für Raum. Strahlte viel Gefahr aus. Trotzdem wieder mit einigen unsauberen Angriffsaktionen und vertändelten Chancen. Note: 3. © imago images 12/33 TIMO WERNER: Verstolperte die erste große Chance (1.), anschließend laufstark aber auch glücklos wie so oft zuletzt. Spielt meist zu wild und unbedacht. Beim 4:0 und 5:0 dafür cool geblieben. Vielleicht der Brustlöser für ihn? Note: 3. © imago images 13/33 SERGE GNABRY: Kam für Hofmann (64.). Brauchte keine vier Minuten für eine Torvorlage, legte direkt die zweite nach. Versetzte den taumelnden Italienern mit seinen Läufen und Assists den endgültigen Knockout. Note: 2. © imago images 14/33 JAMAL MUSIALA: Ersetzte Thomas Müller in der 75. Minute. Ohne Bewertung. © imago images 15/33 LUKAS NMECHA: Kam für Doppelpacker Timo Werner (75.). Ohne Bewertung. © imago images 16/33 ANTON STACH: Durfte noch ein paar Minuten Nationalmannschaftsluft schnuppern. Für ihn ging Gündogan vom Platz (88.). Ohne Bewertung. © imago images 17/33 JONATHAN TAH: Für ihn wich in der 88. Minute Niklas Süle. Ohne Bewertung. © getty 18/33 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Komischer Auftritt des Schlussmanns. Mehrere Top-Paraden (besonders 33., 40.), aber hatte dann auch Unsicherheiten und offenbarte einmal mehr seine Schwächen am Fuß – verschuldete so das 0:5. Note: 5. © getty 19/33 DAVIDE CALABRIA: Eine desaströse Vorstellung des Milan-Rechtsverteidigers. Ließ sich regelmäßig düpieren – seine Orientierungslosigkeit vor dem 0:3 und dem 0:4 stand symbolisch für seinen Auftritt. Note: 6. © getty 20/33 GIANLUCA MANCINI: Wie all seine Kollegen ein bitterer bis katastrophaler Abend für den Verteidiger, der mit dem Trainer weder verwandt noch verschwägert ist. Hebt vor dem 0:1 das Abseits auf, ansonsten viele Unsicherheiten. Note: 5. © getty 21/33 ALESSANDRO BASTONI: Ein totales Versagen des Inter-Verteidigers. Lässt sich vor dem 0:1 von Müller rausziehen, verschuldet den Elfmeter vor dem 0:2 und beim 0:3 auch völlig planlos. Das Tor zum 2:5 rettet die Bewertung nicht. Note: 6. © getty 22/33 LEONARDO SPINAZZOLA: Der beste Linksverteidiger der letzten EM ist nach der Verletzung noch nicht der Alte. Zwar bemüht und spulte viele Meter ab, aber auch mehrmals von den Gegnern überrumpelt. Runter in der 64. Minute. Note: 4,5. © getty 23/33 DAVIDE FRATTESI: Mit einer der Gründe, warum es im Mittelfeld kaum Entlastung gab. Spielte nur Sicherheitspässe, deren Ankünfte keine große Kunst waren. Aber nicht ein einziger Ball nach vorne. Zur Pause zurecht runter. Note: 5. © getty 24/33 BRYAN CRISTANTE: Hatte in der 22. Minute eine tolle Kopfballchance, ansonsten gab es nicht viel zu feiern für den Sechser. Sollte Sicherheit verleihen, scheiterte mit dem Auftrag völlig. Beim 0:3 planlos. Note: 5. © getty 25/33 NICOLO BARELLA: Eigentlich ein überragender Fußballer, aber ging mit den Kollegen völlig unter. Wie er vor dem 0:3 mit Sicherheitsabstand mitläuft und einfach nicht eingreift, ist nicht zu erklären. Note: 5. © getty 26/33 MATTEO POLITANO: Ohne Anzeichen von Verletzung zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff runter, weil Roberto Mancini das System veränderte. Bis dahin auch mehr oder weniger teilnahmslos mit nur elf Ballkontakten. Note: 5. © imago images 27/33 WILFRIED GNONTO: Im Hinspiel noch nach Einwechslung für Wirbel gesorgt, im Rückspiel Opfer des italienischen Spiels, bei dem nichts nach vorne ging. Immerhin dann mit seinem ersten Länderspiel-Tor. Italiens jüngster Torschütze der Geschichte. Note: 4. © getty 28/33 GIACOMO RASPADORI: Eine tolle Freistoß-Flanke in der 22. Minute, eine Chance, bei der er im Abseits stand. Ansonsten völlig aufgeschmissen, weil er keine Bälle bekam und zur Pause dann runter musste. Note: 5. © getty 29/33 LUIZ FELIPE: Der 110. Debütant unter Roberto Mancini kam kurz vor der Pause, um das System zu wechseln und ging dann mit unter. Immerhin mit einer Torschussvorlage, was an diesem Abend schon erwähnenswert war. Note: 5. © getty 30/33 GIANLUCA CAPRARI: Kam zur Pause für Frattesi, war dann an einer Chance beteiligt, die dann wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Immerhin lieferte er noch ein schönes Foto. Note 4,5. © getty 31/33 GIORGIO SCALVINI: Erst 18 Jahre alt, kam zur Halbzeit für Raspadori und feierte sein Länderspel-Debüt. Der 111. Debütant unter Roberto Mancini. Das Atalanta-Talent kann viel, es war aber nicht der Rahmen, um das zu zeigen. Immerhin ballsicher. Note: 4. © imago images 32/33 FEDERICO DIMARCO: Der Inter-Spieler kam für Spinazzola in der 65. Minute und holte sich erst einen halben Assist beim 1:5 und dann bei der Ecke zum 2:5 einen echten Assist. Der einzige Lichtblick für Italien an diesem Abend. Note: 3. © imago images 33/33 GIANLUCA SCAMACCA: Der Star des Hinspiels bekam diesmal nur einen Kurzeinsatz. Ohne Auffälligkeiten. Keine Bewertung.

Thomas Müller (Deutschland) über ...

... die Gründe für den Sieg: "Ein guter Grund, den wir heute ins Spiel gebracht haben, ist, dass wir tatsächlich etwas riskanter gespielt und mehr Mut mit eingepackt haben. Das Risiko eines Ballverlustes in Kauf zu nehmen mit dem Wissen, den zweiten Ball wegzuschnappen. Also ein sachlicher Mut und kein emotionaler. Wenn wir das in der Offensive ein bisschen besser verstehen, dass eine Flanke, die nicht direkt zum Tor führt, mit dem zweiten Ball gefährlich wird, wenn wir so positioniert sind, dann machen wir uns das Leben leichter."

... die Erkenntnisse: "Wir haben gute Spieler, wir haben eine gute Einstellung und ein gutes Projekt am Laufen. Aber wir haben noch allerhand Defizite, so ehrlich muss man sein. Wir haben alles, um an einem guten Tag jeden schlagen zu können. Wir müssen in den fußballschlauen Dingen, also das Richtige machen zu wollen, noch draufpacken. Wir haben viele zweite Bälle gewonnen und uns das Spiel dadurch leichter gemacht."

... seine Zukunft: "Ich weiß, ich werde keine 50 Länderspiele mehr machen, mal sehen, was da in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, aber ich genieße das aktuell sehr."

Bundestrainer Hansi Flick (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Im vierten Spiel so eine Leistung abzurufen, das war ein richtiger Stresstest. Wir haben diesen Sieg gebraucht. Siege sorgen für Selbstvertrauen und für Selbstverständnis. Wir haben nicht alles top gemacht, aber darüber wollen wir heute nicht reden."

... Timo Werner: "Ich freue mich für Timo, dass er zwei Tore gemacht hat. Für einen Torjäger ist das sehr wichtig."

... Leroy Sane: "Ich habe ihn draufgelassen, weil ich gehofft habe, dass er ein Tor macht. Er ist viele Wege gegangen. Im Großen und Ganzen geht es um die Mannschaft und das hat sie sensationell gut gemacht heute."

Timo Werner (Deutschland) über ...

... das Spiel: "Wir haben heute das erste Mal in diesen vier Spielen umgesetzt, was wir umsetzen wollten: Früh den Gegner stören, nach Ballgewinn schnell umschalten und uns auch belohnen. Das hat in den letzten Spielen gefehlt. Das haben wir im Großen und Ganzen sehr gut auf den Platz gebracht."

... die Tore: "Tore sind immer gut für einen Stürmer. In meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird. Dass ich gerade nicht der bin, der ich mal war, der jeden Ball reingeschweißt hat, ist klar. Aber ich arbeite daran, da wieder hinzukommen. Es hat heute nicht alles geklappt. Man darf nicht aufgeben, sondern muss weitermachen und dann wird das schon. Da würde sich keiner beschweren, wenn die Topform dann im Oktober, November wiederkommt."

Wilfried Gnonto (Italien) über ...

... die Niederlage: "Wir haben in unser Spiel gefunden. Heute war es sehr schwierig, Deutschland war einfach besser als wir. Wir haben heute gesehen, dass wir noch viel arbeiten müssen, viel Zeit haben wir dafür nicht mehr. Wir müssen auf dieses Niveau kommen, auch wenn es nicht einfach ist. Wir haben die Qualität und einen guten Trainer."

Roberto Mancini (Nationaltrainer Italien) über ...

... das Spiel: "Es macht keinen Spaß, 2:5 zu verlieren. Aber so etwas kann passieren. Es lief von Anfang an alles schlecht. Wir haben schlecht verteidigt und zu viele Räume ermöglicht. Es gibt aber auch positive Sachen, auch wenn Sie es nicht glauben. Deutschland war physisch und mental überlegen."