Italien vs. Spanien: Halbfinale beim Nations League Final Four heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Final Four der Nations League treffen heute Italien und Spanien im Halbfinale aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Italien vs. Spanien: Halbfinale beim Nations League Final Four - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

An den 6. Juli diesen Jahres erinnern sich viele Fans sicher gerne zurück. Im EM-Halbfinale lieferten sich Italien und Spanien eine hochdramatische Partie. Letztlich setzte sich Italien im Londoner Wembley Stadium im Elfmeterschießen durch - und wurde ein Spiel später auch Europameister.

Am heutigen Mittwoch, 6. Oktober, hat Spanien die Chance, Revanche für diese schmerzhafte Niederlage zu nehmen. Italien und Spanien bestreiten heute das erste Halbfinale im Final Four der Nations League. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am morgigen Donnerstag Frankreich und Belgien gegenüber. Die Halbfinalisten qualifizierten sich jeweils als Gruppensieger für das Final Four. Spanien machte den Gruppensieg im letzten Spiel durch ein 6:0 gegen Deutschland perfekt. An dieses Spiel wird sich in Deutschland keiner gerne erinnern.

Italien vs. Spanien: Halbfinale beim Nations League Final Four heute live im TV und Livestream

Exklusiv ist Italien vs. Spanien heute bei DAZN im Livestream zu sehen. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen Spielen des Final Four. Die Übertragung mit Kommentator Jan Platte und Experte Christian Bernhard beginnt heute unmittelbar vor dem Anpfiff.

Italien vs. Spanien: Halbfinale beim Nations League Final Four heute im Liveticker

Wer Italien vs. Spanien heute nicht live bei DAZN verfolgen kann, muss sich nicht grämen. SPOX informiert Euch in einem Liveticker in aller Ausführlichkeit vom ersten Halbfinale.

Italien vs. Spanien: Halbfinale beim Nations League Final Four - Voraussichtliche Aufstellungen

Die seit 36 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra muss heute auf Ciro Immobile verzichten. Der Europameister verletzte sich in der Europa-League-Partie gegen Lokomotive Moskau am rechten Oberschenkel.

Italien : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Raspadori, Insigne

: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Raspadori, Insigne Spanien: Unai Simón - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilón - Koke, Busquets, Fornals - Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick