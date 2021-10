Belgien und Frankreich treffen heute beim Final Four der Nations League im zweiten Halbfinale aufeinander. In unserem Liveticker könnt Ihr das Spiel um den Finaleinzug hier verfolgen.

Belgien und Frankreich bestreiten heute beim Final Four der Nations League das zweite Halbfinale. Wer wird der Finalgegner von Spanien? In unserem Liveticker halten wir Euch darüber auf dem Laufenden.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den heutigen Sieger geht es am kommenden Sonntag im Finale gegen Spanien, der Verlierer spielt ebenfalls am Sonntag im Spiel um Platz 3 gegen Europameister Italien. Sollte es heute nach 90 Minuten noch unentschieden stehen, wird eine 2x15-minütige Verlängerung gespielt. Bei erneutem Gleichstand wird das Spiel mit Elfmeterschießen entschieden.

Vor Beginn: Spielbeginn des zweiten Halbfinalspiels ist um 20.45 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinalspiels beim Final Four der Nations League zwischen Belgien und Frankreich.

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Belgien : Courtois - Boyata, Alderweireld, Denayer - Foket, Tielemans, Witsel, Castagne - T. Hazard, De Bruyne - Lukaku

: Courtois - Boyata, Alderweireld, Denayer - Foket, Tielemans, Witsel, Castagne - T. Hazard, De Bruyne - Lukaku Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpempe, Hernandez - Rabiot, Tchouameni, Pogba - Mbappé, Benzema, Griezmann

Belgien vs. Frankreich: Halbfinale beim Nations League Final Four live im TV und Livestream

Um Belgien vs. Frankreich heute live und in voller Länge verfolgen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele des Final Four der Nations League im Livestream.

Die Übertragung mit Kommentator ist Stefan Galler und Experte Alexis Menuge beginnt unmittelbar vor Spielbeginn. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel auch auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen.

Für 14,99 Euro je Monat könnt Ihr Euch das Abonnement holen. Die Jahresvariante kostet 149,99 Euro. Das Monatsabo ist monatlich kündbar.

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick