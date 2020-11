Nations League: Ungarn gegen Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Ungarn und Serbien. Was Ihr alles über die Partie wissen müsst und wo das Spiel im TV und Livestream zu sehen ist, verrät Euch SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Partie umsonst!

Nations League - Ungarn gegen Serbien: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Am heutigen Sonntag erfolgt der Anpfiff zur Partie Ungarn gegen Serbien um 20.45 Uhr in der Puskas Arena in Budapest.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus Schweden wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Glenn Nyberg

Glenn Nyberg Assistenten: Mikael Hallin, Andreas Söderqvist

Mikael Hallin, Andreas Söderqvist Vierter Offizieller: Mohammed Al-Hakim

Nations League: Ungarn gegen Serbien heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien der Nations League ohne deutsche Beteiligung gesichert. So zeigt DAZN heute alle Spiele des Tages live und in Farbe.

Es wird aber noch besser: Es gibt heute sogar eine Konferenz, die sogenannte GoalZone, für Euch im Programm. So könnt Ihr entspannt alle Spiele gleichzeitig verfolgen.

DAZN ist DIE Anlaufstelle, wenn es über die Sportübertragung geht. Ob Fußball, Basketball, Handball, American Football, Tennis, Boxen, Eishockey, MMA, Darts oder Motorsport: Auf DAZN könnt Ihr fast jede Sportart sehen. Das hochklassige Angebot enthält unter anderem die Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, NBA, NHL, NFL, MLB, Formel E, MotoGP und die Handball-Champions-League.

Das DAZN-Abo könnt Ihr Euch bereits für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr sichern. Hier geht es zum Gratismonat!

Nations League: Ungarn gegen Serbien heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid und nicht genügend Datenvolumen für den DAZN-Livestream zur Verfügung habt, könnt Ihr auf SPOX alle Partien der Nations League im Liveticker verfolgen. Wie bei DAZN gibt es hier bei SPOX ebenfalls eine Konferenz.

Ungarn gegen Serbien: Alle Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften erst einmal aufeinander. Im Oktober diesen Jahres setzte sich Ungarn mit 1:0 durch. Norbert Könyves sorgte für den Siegtreffer.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Nations League 11.10.2020 0:1

Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3

Russland hat momentan die besten Karten, um in die Liga A aufzusteigen. Serbien dagegen muss sich ordentlich sputen, um nicht in Liga C abzusteigen.