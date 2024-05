TSG Hoffenheim vs. Gladbach, U19 Halbfinale Rückspiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt A-Jugend Bundesliga im TV und Livestream?

In der U19-Bundesliga geht es am heutigen Sonntag, den 19. Mai, wieder so richtig zur Sache. Die Halbfinal-Rückrunde steht an. Alle vier Mannschaften sind gleichzeitig im Einsatz, darunter auch die TSG Hoffenheim, die Borussia Mönchengladbach empfängt. Der Anpfiff in Sinsheim ertönt um 11 Uhr.

Wegen des 6:2-Sieges im Hinspiel befindet sich Hoffenheim ganz klar in der Favoritenrolle. Im Finale wird der Gegner entweder Borussia Dortmund oder Hertha BSC heißen.

A-Jugend Bundesliga: Das Halbfinale der U19 im Überblick