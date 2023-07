Die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien nähert sich dem Finale entgegen. Doch wann findet das Endspiel um die Trophäe statt? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Von den 16 Nationen, die zu Beginn der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien mit dabei waren, sind nur mehr vier übrig. Dabei handelt es sich um die U21-Nationalmannschaften Englands, Spaniens, Israels und der Ukraine.

Am heutigen Mittwoch, den 5. Juli, sind die vier Mannschaften für das Halbfinale im Einsatz. Israel trifft in Batumi (Georgien) um 18 Uhr auf England. In Bukarest stehen sich dann um 21 Uhr Spanien und die Ukraine im zweiten Halbfinale gegenüber.

Am Ende ziehen zwei Mannschaften ins große Finale um den Titel des U21-Europameisters 2023. Deutschland, U21-Europameister von 2021, ist bereits früh in der Gruppenphase ausgeschieden.

© getty England trifft im Halbfinale auf Israel.

U21 EM: Wann findet das Finale statt?

Heute findet also zuerst das Halbfinale statt, danach ist jedoch alles angerichtet für das Finale, das am Samstag, den 8. Juli, über die Bühne gehen soll. Die beiden Finalmannschaften treten dabei im Batumi-Stadion, das Platz für 20.000 Zuschauer bietet, in Batumi gegeneinander an. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.

Von den noch übrigen vier Nationen konnten nur England und Spanien bereits mindestens eine U21-EM gewinnen. England triumphierte zweimal (1982 und 1984), während die Furia Roja den Titel fünfmal in die Höhe stemmen konnte (1986, 1998, 2011, 2013 und 2019). Die Ukraine stand 2006 immerhin im Finale, scheiterte jedoch an den Niederländern. Für Israel ist bereits das Halbfinale Neuland.

U21 EM: Wann findet das Finale statt? Übertragung im TV und Livestream

Obwohl die deutsche U21-Nationalmannschaft bereits längst aus dem Turnier ausgeschieden ist, wird das bevorstehende Finale am Samstag trotzdem im deutschen Free-TV Übertragung. Dafür beauftragt wurde der Privatsender Sat.1, der nebenbei auch einen Livestream zum Endspiel anbietet. Und das völlig kostenlos, Ihr müsst dafür einfach ran.de aufsuchen.

Bei Sat.1 wird Matthias Opdenhövel als Moderator eingesetzt, Markus Babbel macht ein letztes Mal im Turnier den Experten.

Auch die Halbfinalspiele sind bei Sat.1 und ran.de zu sehen.

U21 EM: Wann findet das Finale statt? Das Endspiel im Liveticker

Am Samstag bietet Euch zudem auch SPOX eine Option, um das U21-Finale live zu verfolgen. Pünktlich vor Spielbeginn wird der Liveticker angezeigt.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

U21 EM: Wann findet das Finale statt? Wichtigste Infos

Begegnung: Finalist 1 vs. Finalist 2

Finalist 1 vs. Finalist 2 Wettbewerb: U21-Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien

U21-Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien Spielrunde: Finale

Finale Datum: 8. Juli 2023

8. Juli 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Batumi (Batumi-Stadion)

Batumi (Batumi-Stadion) TV: Sat.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

U21 EM: Die Halbfinalspiele im Überblick