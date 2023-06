Nur noch wenige Tage bis zur U21-EM in Rumänien und Georgien, also höchste Zeit, einen Blick auf die Gruppe von Deutschland zu werfen: Wer sind die Gegner des DFB-Teams? Wie sieht der Spielplan aus? Wir liefern Antworten.

Vom 21. Juni bis 6. Juli wird in Rumänien und Georgien der nächste U21-Europameister gesucht, für Deutschland beginnt also schon bald die Mission Titelverteidigung.

Die wichtigsten Infos zur Gruppe C von Deutschland und mögliche Gegner im anschließenden Viertelfinale haben wir in diesem Artikel für Euch zusammengefasst.

U21 EM: Spielplan, Termine und Gruppe DFB-Team - Wann spielt Deutschland?

Die deutsche Auswahl muss nach Turniereröffnung ein paar Tage warten. Erst am 22. Juni steigt das DFB-Team in die Euro ein, und zwar gegen Israel. Die beiden direkten Duelle in der Quali gingen jeweils knapp an Deutschland. Am 25. Juni geht es dann gegen Tschechien, zum Abschluss folgt am 28. Juni England.

Datum Zeit Gegner Ort 22. Juni 18 Uhr Israel Kutaissi (Georgien) 25. Juni 18 Uhr Tschechien Batumi (Georgien) 28. Juni 18 Uhr England Batumi (Georgien)

© getty Die U21 trifft bei der EM auf Israel, Tschechien und England.

U21 EM: Spielplan des DFB-Teams im Viertelfinale

Ein kurzer Blick in die Kristallkugel: Wer wartet auf Deutschland, wenn die Mannschaft von Antonio Di Salvo es in die K.o.-Runde schafft? Das hängt davon ab, ob das Team sich als Gruppenerster oder -zweiter für das Viertelfinale qualifiziert.

Sollte Deutschland Erster werden, geht es am 2. Juli um 18 Uhr gegen den Zweiten der Gruppe A; sollte Deutschland auf Rang zwei landen, geht es schon am 1. Juli um 18 Uhr los - gegen den Ersten der Gruppe A. In beiden Fällen dürfte ein knackiger Gegner warten: Gruppe A stellt sich nämlich aus Georgien, den Niederlanden, Portugal und Belgien zusammen.

U21 EM: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Spiele des DFB-Nachwuchses live sehen möchtet, habt Ihr dafür eine vollkommen kostenlose Anlaufstelle: Sat.1. Der Sender ist nämlich bei allen Partien von Deutschland dabei, der Rest der Europameisterschaft wird von ProSiebenMAXX ausgestrahlt.

Im Livestream wird es noch einfacher, online findet Ihr nämlich alle Begegnungen des Turniers auf ran.de und in der ran-App.

U21-Europameisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: Europameisterschaft 2023

Europameisterschaft 2023 Datum: 21. Juni bis 06. Juli 2023

21. Juni bis 06. Juli 2023 Orte: Rumänien und Georgien

Rumänien und Georgien Titelverteidiger: Deutschland

Deutschland Übertragung im TV: Sat1, ProSiebenMaxx

Übertragung im Livestream: ran.de

U21 - Deutschlands Kader bei der Europameisterschaft 2023

Insgesamt sind 23 Spieler dabei, darunter drei A-Nationalspieler, die für das Turnier zurück ins Junioren-Team kommen: Josha Vagnoman (Abwehr, VfB Stuttgart), Kevin Schade (Sturm, FC Brentford) und Youssoufa Moukoko. Auch ansonsten sind viele Bundesligaprofis am Start.

Einer davon hat ganz kurz vor dem Turnier eine bittere Pille schlucken müssen: Ansgar Knauff brach sich in der Generalprobe gegen die Schweiz das Schlüsselbein und fällt damit aus. Sein Ersatz ist bislang noch nicht bekannt (Stand: 17. Juni, 20.30 Uhr).

Das ist der Kader im Überblick: