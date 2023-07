U21 EM heute live: Termine, Zeitplan, Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Montag steht bei der U21-EM kein Spiel an, bis zum Halbfinale wird ein paar Tage lang pausiert. SPOX versorgt Euch mit allen Infos zu Terminen, dem Zeitplan, allen Spielen und der Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Montag, den 03. Juli, pausiert die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Nachdem gestern die letzten Viertelfinalspiele absolviert wurden, dürfen die qualifizierten Teams nun erstmal bis Mittwoch verschnaufen. Das Highlight wartet am 8. Juli 2023, wenn das Finale in Batumi (Georgien) stattfindet.

Als Titelverteidiger ist das DFB-Team bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Mannschaft von Antonio Di Salvo ist in der Gruppe C hinter England, Israel und Tschechien auf Rang vier gelandet.

Nun machen Israel, England, Spanien und die Ukraine den Sieg unter sich aus.

Was steht heute bei der U21-Europameisterschaft auf dem Programm? SPOX versorgt Euch mit Infos zu den Terminen, zum Zeitplan, den Spielen und der Übertragung live im TV und Livestream.

U21-Europameisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: Europameisterschaft 2023

Europameisterschaft 2023 Datum: 21. Juni bis 08. Juli 2023

21. Juni bis 08. Juli 2023 Orte: Rumänien und Georgien

Rumänien und Georgien Titelverteidiger: Deutschland

Deutschland Übertragung im TV: Sat1 , ProSiebenMaxx

, Übertragung im Livestream: ran.de

U21 EM live: Termine, Zeitplan, Gruppen, Spiele

Am Mittwoch finden zwei Halbfinalspiele statt. Hier seht Ihr den Spielplan im Überblick:

U21 EM: Der Spielplan im Halbfinale

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Mittwoch, 5. Juli 18 Uhr Israel England Batumi Arena, Batumi Mittwoch, 5. Juli 21 Uhr Spanien Ukraine Steaua Stadion Ghencea, Bukarest

© getty Deutschland ist Titelverteidiger.

U21 EM live: Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Die gute Nachricht für alle Fans: Alle Partien des Turniers sind live und kostenlos zu sehen. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte für das Turnier in Rumänien und Georgien gesichert.

Auch das Halbfinale macht da keine Ausnahme, wie Sat.1 und ProSieben MAXX die Partien allerdings untereinander aufgeteilt haben, ist noch nicht klar. In beiden Fällen könnt Ihr aber auch einfach zum Livestream auf ran.de oder in der ran-App greifen.

