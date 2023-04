Artem Zaloha: Flucht vor dem Krieg, nun U17-Meister mit Bielefeld

Im Frühjahr 2022 ist Artem Zaloha vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, nun hat er mit der U17 von Arminia Bielefeld die deutsche Meisterschaft geholt.

Wenige Tage nach dem Gewinn der U17-Meisterschaft gab Artem Zaloha (15) sein erstes Interview auf Deutsch. Zu Beginn des Gesprächs kann sich der Nachwuchs-Torhüter einen kurzen Blick auf die hinter ihm aufgebaute Meister-Trophäe nicht verkneifen. "Ich komme aus der Ukraine und bin jetzt deutscher Meister", betonte er stolz.

Zusammen mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder war der damals noch 14-jährige Zaloha im Frühjahr 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Nur ein Jahr später hat er mit der U17 von Zweitligist Arminia Bielefeld überraschend den Titel im deutschen Nachwuchsfußball gewonnen.

Nach dem Finale habe er als erstes seinen Vater in der Ukraine angerufen. "Er hat gesagt, dass er stolz auf mich ist", erzählte Zaloha: "Ich wünsche mir, dass wir schnellstmöglich wieder zusammenkommen."

In der Ukraine hatte Zaloha bis zum Kriegsbeginn bereits in der höchsten Jugendliga gespielt. Nach der Ankunft in Deutschland führte sein Weg über den VfL Schildesche zunächst zum U17-Landesligisten VfL Theesen.

"Er konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball", erinnerte sich Paul Neu, Zalohas damaliger Trainer in Theesen. Im Winter folgte schließlich der Wechsel zu Arminia Bielefeld.

Mindestens die nächsten fünf Jahre möchte der Ukrainer nun in Deutschland bleiben. "Nach dem Krieg wird es auch für Fußballer und Sportler schwierig in der Ukraine", äußerte Zaloha, "hier gibt es viel mehr Möglichkeiten für meine Karriere." Und die hat gerade erst Fahrt aufgenommen.