Die U19-Junioren des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund kämpfen heute im Finale um den DFB-Pokal. Verfolgen lässt sich das Duell hier im Liveticker.

DFB-Pokal, Finale der U19-Junioren: VfB Stuttgart vs. BVB heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde der DFB-Pokal der U19 zuletzt im Jahr 2019 bis zum Ende durchgezogen. Das Finale entschied damals Stuttgart mit einem 2:1 gegen Leipzig für sich, womit es heute zu einer Titelverteidigung kommen könnte. Die Schwaben stehen bei vier Endspiel-Teilnahmen, haben dabei dreimal gewonnen. Für die Dortmunder ist es das erste Finale in dem Wettbewerb.

Vor Beginn: Eigentlich sollte der Anstoß erst um 18 Uhr erfolgen. Zur Mittagszeit kam dann die Info, dass dieser um eine Stunde vorverlegt wird. "Aufgrund der zu erwartenden Wetterlage", teilte der DFB mit. Der Wetterdienst warnt vor "mehrstündigem Starkregen" in Potsdam.

Vor Beginn: Ehe am morgigen Samstag in Berlin das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig ausgetragen wird, steigt am heutigen Freitag das Endspiel der U19-Junioren. In Potsdam nehmen es der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund miteinander auf. Anstoß ist um 17 Uhr.

DFB-Pokal, Finale der U19-Junioren: VfB Stuttgart vs. BVB heute live im TV und Livestream

Es gibt eine Möglichkeit, das DFB-Pokalfinale der U19-Junioren heute live im TV und Livestream zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky nimmt sich der Übertragung nämlich an und zeigt die mindestens 90 Minuten auf Sky Sport 2.

Via Livestream abrufen könnt Ihr das Programm über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

