U21-Spieler Ambrosius offenbar positiv auf Coronavirus getestet

Verteidiger Stephan Ambrosius vom Hamburger SV soll der bei der U21-Nationalmannschaft in Herzogenaurach positiv auf das Coronavirus getestete Profi sein. Dies berichten übereinstimmend Hamburger Medien.

Der 21-Jährige bereitete sich mit seinen Teamkollegen auf das EM-Qualifikationsspiel des DFB-Nachwuchses in Moldau vor. Die Partie am Freitag findet trotzdem statt. Der teilte der DFB mit.

Grund dafür ist, dass alle Tests, die am Donnerstag durchgeführt wurden, negativ waren. "In Absprache mit den zuständigen Behörden und der UEFA tritt die U21 die Reise nach Moldau deshalb heute an, die Rückreise erfolgt direkt im Anschluss an das Spiel. Als Vorsichtsmaßnahme reisen Teile des U 21-Kaders und -Funktionsteams nicht mit nach Moldau", heißt es in der Mitteilung.

Anstoß der Begegnung ist am Freitag um 18.15 Uhr.