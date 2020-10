U21-EM-Qualifikation: Moldawien gegen Deutschland (DFB-Team) heute im Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist am heutigen Freitag zur EM-Qualifikation in Moldawien zu Gast. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

U21-EM-Qualifikation - Moldawien vs. Deutschland im Liveticker: Vor Beginn

Das Team von Trainer Stefan Kuntz macht sich in Absprache mit den zuständigen Behörden am Freitag und damit später als geplant nach Moldau auf. Die Rückreise soll direkt im Anschluss an das Spiel erfolgen. Als Vorsichtsmaßnahme reisen Teile des U21-Kaders und -Funktionsteams nicht mit.

Schon vor dem Anpfiff stand ein möglicher Spielabbruch im Raum. HSV-Spieler Stephan Ambrosius wurde im U21-Trainingscamp in Herzogenaurach offenbar positiv auf das Coronavirus getestet, dennoch wird die Mannschaft wie geplant zum Spiel antreten.

Gespielt wird heute Abend ab 18 Uhr im Stadion Zimbru in Moldawiens Hauptstadt Chisinau.

Herzlich willkommen zum EM-Qualifikationsspiel zwischen Moldawien und Deutschland.

U21-EM-Quali: Moldawien vs. Deutschland live im TV und Stream

Die Partie der U21 wird heute live und über die vollen 90 Minuten im Free-TV übertragen. Der Schwestersender von ProSieben, ProSiebenMaxx geht ab 17.45 Uhr live auf Sendung. Auch ein Livestream wird zur Verfügung gestellt. Auf ran.de können User auch von unterwegs kostenlos dabei sein.

EM-Qualifikation: Die Gruppe der deutschen U21