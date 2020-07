Ex-BVB-Nachwuchstrainer Benjamin Hoffmann im Interview: "Als U19-Coach ist man nicht Trainer von einem selbst"

Benjamin Hoffmann ist seit 2019 Trainer der U19 des 1. FSV Mainz 05. Zuvor arbeitete er 17 Jahre lang im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund. Im vergangenen Sommer wurde der 40-Jährige beim BVB trotz des Gewinns des Meistertitels durch Michael Skibbe ersetzt.

Im Interview mit SPOX und Goal spricht Hoffmann über seine Anfangszeit beim BVB, den ersten Posten als Cheftrainer und warum er die Gründe für sein Aus in Dortmund nicht nachvollziehen konnte.

Zudem erklärt Hoffmann, wie er die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und Peter Bosz wahrnahm, weshalb Jadon Sancho ein "Straßenköter" ist und warum sich Alex Isak nicht bei der Borussia durchsetzen konnte.

Herr Hoffmann, seit dem 7. März hat Ihre Mannschaft kein Pflichtspiel mehr absolviert. Die Saison in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest ist mittlerweile abgebrochen, Mainz 05 landete mit 41 Punkten aus 19 Spielen und nur zwei Niederlagen auf Platz zwei. Wie haben Sie die vergangenen fast vier Monate verbracht?

Benjamin Hoffmann: Im vergangenen Jahr wurde meine Tochter geboren. Corona hat mir quasi eine Elternzeit geschenkt. Zudem habe ich mit meinen Spielern Kontakt gehalten, sie häufig angerufen oder mit ihnen per WhatsApp gechattet. Ich habe die Spieler so noch einmal anders kennengelernt. Mit manchen habe ich über eine Stunde lang telefoniert. Sie haben auch Aufgaben von uns bekommen, wie zum Beispiel eine positionsbezogene Videoanalyse von Bundesligamannschaften zu erstellen, damit sie Szenen herausschneiden, was ihnen bei den Teams positiv und negativ aufgefallen ist.

Sie sind im vergangenen Sommer nach 17 Jahren beim BVB nach Mainz gewechselt. Die U19 des FSV landete zuletzt immer im oberen Tabellenbereich, auch in der Vorsaison wurde sie Vizemeister. Inwiefern unterscheiden sich die Ziele als Mainzer U19-Trainer von denen, die man in Dortmund erreichen sollte?

Hoffmann: Allen Trainern im Nachwuchsbereich sollte klar sein: Der Spieler ist immer am wichtigsten. Es geht darum, ihn an sein individuelles Limit zu bringen, denn jeder entwickelt sich anders und macht zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen Sprung. In Dortmund möchte man immer auch den Titel jagen. Das wollten wir auch in Mainz, wir standen auch im Halbfinale des DFB-Pokals. Am Ende liegt aber die Priorität darauf, die Spieler so gut wie möglich auf den Profibereich vorzubereiten. Darauf wird in Mainz sehr viel Wert gelegt, weil hier natürlich auch der Sprung nach oben nochmal ein anderer ist als beim BVB, der immer in der Champions League vertreten sein muss.

Borussia Dortmund: Die größten BVB-Talente ohne Bundesliga-Einsatz © imago images 1/19 Giovanni Reyna (17) dürfte mit seinem Profi-Debüt für den BVB im Januar nur den Anfang gemacht haben, tummeln sich in der Jugendabteilung der Schwarz-Gelben doch so einige Top-Talente, die noch ohne Einsatz bei den Profis sind. SPOX gibt einen Überblick. © imago images 2/19 TOBIAS RASCHL: Der 20-jährige Mittelfeldspieler kam 2015 aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, war Kapitän der U19 und ist auch bei der BVB-Reserve gesetzt. Soll laut Ruhr Nachrichten verliehen werden und Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. © imago images 3/19 YOUSSOUFA MOUKOKO: Schießt nach der U17-Bundesliga auch die U19-Staffel und die UEFA Youth League in Grund und Boden. Gilt mit erst 15 Jahren als größtes BVB-Stürmer-Versprechen. Könnte dank einer DFL-Änderung im November für die Profis debütieren. © imago images 4/19 ANSGAR KNAUFF: Seit 2016 beim BVB und auf dem rechten Flügel beheimatet. In der U19 neben Moukoko und Alaa Bakir absoluter Leistungsträger (26 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen). Darf noch ein Jahr A-Junioren-Bundesliga spielen. © imago images 5/19 BRADLEY FINK: Kam 2019 mit der Empfehlung von 1,91 Meter Gardemaß und 40 Toren in 21 Spielen aus Luzern. Sein Wechsel war ein Politikum, beim BVB gilt er schon als legitimer Moukoko-Nachfolger. In Luzern verglich man ihn mit Harry Kane. © imago images 6/19 NMANDI COLLINS: Ein 16 Jahre junger Innenverteidiger nigerianischer Abstammung, sehr dynamisch und physisch weit für sein Alter. Kam 2016 von Fortuna Düsseldorf. Bewies seitdem auch Torjäger-Qualitäten. Steht in der U17-Bundesliga West bei vier Toren. © imago images 7/19 DENNIS LÜTKE-FRIE: Der Kapitän der U17 ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Mit seinem feinen linken Fuß gelangen dem 17-Jährigen in dieser Saison schon 15 Scorerpunkte in 17 Spielen. Kickt bereits ab und zu für die U19. © imago images 8/19 IMMANUEL PHERAI: Ein Top-Talent des niederländischen Fußballs - und ein Schützling von Star-Berater Mino Raiola. Besticht als Zehner der U19 durch exzellente Technik, strategisches Geschick sowie Torgefahr. Soll langsam ans Profiteam herangeführt werden. © imago images 9/19 GÖKTAN GÜRPÜZ: 2016 vom großen Rivalen aus Gelsenkirchen verpflichtet, bildet der aus Duisburg stammende Türke meist mit Lütke-Frie das Mittelfeld der U17. Verleiht dem Dortmunder Spiel mit seinem starken rechten Fuß Struktur. Ein dynamischer Spieler. © imago images 10/19 LUCA UNBEHAUN: Hütet den Kasten der U19 und Regionalliga-Mannschaft, gilt nicht nur deutschlandweit als Juwel. Wurde etwa von "The Guardian" in die Liste der 60 vielversprechendsten Talente des Weltfußballs (Jahrgang 2001) aufgenommen. © Twitter 11/19 KAMAL BAFOUNTA: Ein 1,93 Meter großer Mittelfeldspieler aus Frankreich, den die Dortmunder vor zwei Jahren nach langem Tauziehen mit Inter Mailand vom FC Nantes holten. Wird wegen seiner Statur und seiner Spielweise mit Paul Pogba verglichen. © imago images 12/19 ALAA BAKIR: Ein Torjäger jordanischer Herkunft, Kapitän der U19. Wurde vor der Corona-Krise aber auch schon allmählich an die zweite Mannschaft herangeführt. Gut im Kombinationsspiel, aber hin und wieder mit Problemen in Zweikämpfen. © fupa.net 13/19 KEN MATA: Noch so ein Spieler, den die Schwarz-Gelben aus der Schalker Knappenschmiede nach Brackel lockten. Der erst 16-jährige Deutsch-Kongolese ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außen einsetzbar. Spielt aktuell in der U17. © imago images 14/19 COLIN NOAH KLEINE-BEKEL: Besonderer Name, besonderer Spieler? Für die U17 ist der 2018 von Rot-Weiß Essen verpflichtete Innenverteidiger zumindest unverzichtbar. Seine Torquote von sechs Treffern liest sich für einen Defensivspieler auch nicht schlecht. © imago images 15/19 PATRICK OSTERHAGE: Kam 2017 mit großen Vorschusslorbeeren von Werder Bremen zum BVB, schaffte den großen Durchbruch bislang aber noch nicht. Im Mittelfeld der U19 und zweiten Mannschaft zu Hause. Starker linker Fuß, gute Übersicht. Aber auch "schon" 20. © imago images 16/19 EMRE AYDINEL: Teil des starken A-Jugend-Meisterteams von 2019. Seine Entwicklung scheint in dieser Saison aber zu stocken. Wie Osterhage schon 20, kommt der Türke in der zweiten Mannschaft kaum zum Einsatz. Spielt ab und zu in der Youth League mit. © imago images 17/19 JANO BAXMANN: Wie Aydinel ein Mann fürs Sturmzentrum, wie Aydinel aber nur Reservist in der Regionalliga-Mannschaft der Borussia. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Mehr als fraglich, ob der 21-Jährige bleibt. © imago images 18/19 DOMINIK WANNER: Bekleidet die linke Außenverteidiger-Position der Regionalliga-Mannschaft. Agiert in dieser Saison aber auch nur als Rotationsspieler. Auch seine Zukunft ist unklar. Sein Vertrag endet im Sommer. © imago images 19/19 MAGNUS KAASTRUP: Der dänische Flügelspieler ist bis zum Saisonende von Aarhus GF ausgeliehen. Vollends überzeugen konnte er bislang nicht (fünf Torbeteiligungen in 17 Einsätzen). Eine feste Verpflichtung ist eher unwahrscheinlich.

Ex-BVB-Trainer und -Talent Hoffmann: "Ich war nicht der Talentierteste"

Sie haben einst selbst von der C-Jugend bis zum Ende der A-Jugend in Dortmund gespielt. Wieso ging die Zeit als Spieler beim BVB für Sie damals zu Ende?

Hoffmann: Ich war nicht der Talentierteste und habe gemerkt, dass es für ganz oben nicht reicht. Der Sprung zur U23 in die drittklassige Regionalliga wäre für mich zu schwierig gewesen, so dass ich mich entschied, nach Beckum in die Oberliga Westfalen zu wechseln. Das war das richtige Niveau für mich, dort war ich auch Stammspieler.

Sie standen in den 1990er Jahren auch als Fan auf der Südtribüne und wurden später als Balljunge am Spielfeldrand eingesetzt.

Hoffmann: Genau. Ich ging mit meinem Vater und unserem Nachbarn ins Stadion und habe mitgejubelt und mich geärgert. Als Jugendspieler war ich später Balljunge beim entscheidenden Spiel gegen Bremen um die Meisterschaft 1996. Komplett eingebrannt hat sich auch, dass wir mit der U19 zum Champions-League-Finale 1997 nach München eingeladen wurden. Das war ein geiles Erlebnis, dafür bin ich tausendfach dankbar.

2002 haben Sie schließlich beim Verbandsligisten VfL Schwerte Ihre Karriere beendet und sind mit 22 Jahren Co-Trainer Ihres ehemaligen Jugendcoachs Peter Wazinski in der Dortmunder U17 geworden - nebenberuflich für sechseinhalb Jahre. Wie haben Sie das mit Ihrem Hauptjob als Bankkaufmann im Finanzbereich unter einen Hut gebracht?

Hoffmann: Als der Anruf von Peter kam, habe ich nicht eine Nacht lang überlegt. Ich musste dann immer um fünf Uhr morgens aufstehen, pendelte mit dem Zug zur Deutschen Bank nach Düsseldorf und ging nach dem Training um 21, 22 Uhr wieder ins Bett. Anschließend habe ich mich selbständig gemacht, um das Pendeln zu umgehen. Damit konnte ich mich gerade so über Wasser halten, doch die Lust auf den Job im Trainerbereich war deutlich größer. 80 Prozent meiner Zeit gingen für den Fußball drauf.

Hoffmann: "Ich bekam einmal einen Anruf von Dynamo Kiew"

Als dann Nachwuchs-Koordinator Edwin Boekamp mit Michael Skibbe in die Türkei wechselte und Wazinski neben Lars Ricken sportlicher Leiter der Jugendabteilung wurde, bekamen Sie im Januar 2009 einen hauptamtlichen Trainerposten angeboten. Für die Zusage werden Sie nicht lange gebraucht haben, oder?

Hoffmann: Nein, ich unterschrieb noch am selben Tag. (lacht) Ich hatte immer darauf gehofft und gewartet. Lars bestellte mich an diesem Tag zur Geschäftsstelle. Ich wusste von nichts und habe dieses Angebot auch nicht erwartet. Danach bin ich schwitzend und mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder gegangen. Das war ein toller Moment, weil es eben auch nicht irgendein Verein ist. Beim BVB in diesem Alter Chefcoach einer Nachwuchsmannschaft zu sein, das hatte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können.

Sie blieben jedoch nicht lange Coach der U17.

Hoffmann: Ich habe sie für den Rest der damals laufenden und der anschließenden Saison betreut. Dabei merkte ich, wie groß der Unterschied zwischen Cheftrainer und Co-Trainer wirklich ist. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und konnte keine Kopie von Peter sein, sondern musste mich selbst erst einmal weiterentwickeln. Wir entschieden dann, dass die U17 vielleicht etwas zu ambitioniert ist und ich das in den unteren Jahrgängen besser hinkriege. Daraufhin wechselte ich für fünf Jahre zur U14 und U15 und bin mit den jeweiligen Jahrgängen mitgegangen. Dort habe ich als Trainer zu mir selbst und meiner eigenen Identität gefunden.

2015 bestanden Sie Ihren Fußballlehrer, wurden Meister mit der U14 und bekamen anschließend wieder die U17, mit der Sie auf Anhieb Vizemeister wurden. Wie sah es denn zwischenzeitlich aus, hatten Sie auch Angebote für einen Cheftrainerposten im Seniorenbereich?

Hoffmann: Lustigerweise nicht - und wenn, dann waren es unseriöse. Ich bekam einmal einen Anruf von Dynamo Kiew, aber das war so komisch, dass ich nicht glaubte, das könne ernst gemeint sein. Bei Hannes Wolf, der immer den Jahrgang über mir hatte und dreimal in Folge Meister wurde, war es ähnlich. Wir waren aber ohnehin glücklich und wussten, dass der BVB langfristig plant und man dort kontinuierlich arbeiten kann.

Nach einer Saison bei der U17 übernahmen Sie die U19 und erlebten dort drei sehr erfolgreiche Jahre: Meister 2017, Halbfinale 2018, Meister 2019. Muss denn jemand wie Sie, der im Nachwuchsbereich nachweislich gute Arbeit leistet, vom Verein unbedingt dort gehalten werden oder sollte ein Trainer mit diesen Erfolgen nach Höherem streben?

Hoffmann: Um langfristig ein guter Jugendtrainer zu sein, benötigt man erst einmal einen gewissen Erfahrungsschatz. Der Norbert Elgert, der 1996 bei Schalke anfing, ist ja nicht mit dem heutigen zu vergleichen und hatte auch nicht gleich einen starken Jahrgang nach dem anderen. Doch diese Geduld bringen die Vereine aus meiner Sicht oft nicht mehr auf. Das sieht man auch an meiner Person, wo trotz der Erfolge beim BVB Kritik innerhalb des Vereins entstanden ist und man einen Trainer wollte, der bekannter ist. Man kann aber nicht immer beides haben - höchstens dann, wenn man einen langen Atem beweist.

Benjamin Hoffmann: Seine Karriere als Trainer im Überblick