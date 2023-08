Gab auch Bayern-Gerüchte: Fenerbahce ist mit Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb einig

Fenerbahce hat einen neuen Stammkeeper gefunden. Der Süper-Lig-Klub vermeldete am Donnerstagmorgen eine grundsätzliche Einigung mit Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb.

Der Vizemeister der Süper Lig des vergangenen Jahres würde damit die Lücke schließen, die Altay Bandir öffnen könnte. Der aktuelle Stammkeeper Fenerbahçes steht wohl vor einem Wechsel zu Manchester United.

Der Kroate reist nun nach Istanbul um den Medizincheck und letzte Verhandlungen absolvieren. Laut verschiedenen Medienberichten legt Fenerbahçe für den kroatischen Nationaltorhüter um die neun Millionen Euro hin. Damit würde Livakovic Fernando Muslera als teuersten Keeper der Süper-Lig-Geschichte ablösen, der Uruguayer wechselte 2011/12 für 6,75 Millionen Euro zu Fenerbahces Erzrivale Galatasaray.

Livakovics Vertrag in der kroatischen Hauptstadt läuft noch bis 2024, stand in der vergangenen Saison in 49 Spielen im Tor von Dinamo und überzeugte zudem bei der WM in Katar für Kroatien. Auch um ein mögliches Interesse von FC Bayern am 28-Jährigen gab es Gerüchte.