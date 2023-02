Mesut Özil dementiert Gerüchte um Karriereende: "Nichts dran!"

Mesut Özils Management hat die Gerüchte um ein Karriereende des deutschen Ex-Nationalspielers dementiert. Er wird die bisherige Saison bei seinem aktuellen Klub fortsetzen.

Am Freitag hatte Fanatik-Journalist Yakup Cinar berichtet, dass Mesut Özil seine Karriere beenden und seinen Vertrag bei Basaksehir auflösen wolle. Doch "da ist nichts dran!", erklärte nun das Management des Weltmeisters von 2014 gegenüber der dpa.

Auch eine Vertragsauflösung beim türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK sei kein Thema. "Mesut Özil wird die Saison bei Basaksehir auf jeden Fall zu Ende spielen", lautete das Statement des Managements.

In der laufenden Saison wird der Ex-Nationalspieler immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Bereits 23 Pflichtspiele verpasste Özil 2022/23. Nur achtmal stand er auf dem Platz, spielte dabei nur 187 Minuten - 45 davon bei Basaksehirs Reserve-Team. Nur zwei Mal (einmal im Pokal, einmal in der Liga) stand Özil in der Startelf der Profis, wurde beide Male nach der Hälfte der Spielzeit ausgewechselt.

Özil stammt aus der Jugend des FC Schalke 04. Im Januar 2008 wechselte er für fünf Millionen Euro Ablöse zu Werder Bremen, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte. 2010 holte ihn Real Madrid für 18 Millionen Euro Ablöse nach Spanien. Drei Jahre später folgte der 47-Millionen-Euro-Transfer zu Arsenal. Anfang 2021 heuerte er ablösefrei bei Fenerbahce an, im vergangenen Sommer ging es weiter zu Basaksehir. Dort steht er noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag.