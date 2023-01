Hulk offenbar vor Wechsel zu Adana Demirspor in die Türkei

Torjäger Hulk steht vor einer Rückkehr nach Europa. Wie die türkische Nachrichtenagentur Ihlas Haber Ajansi berichtet, wechselt der 36 Jahre alte Stürmer von Atlético Mineiro in wenigen Tagen zum Süper-Lig-Klub Adana Demirspor. Demnach hätten sich beide Vereine bereits auf einen Transfer Hulks verständigt. Dessen Vertrag in Belo Horizonte läuft noch bis 2024.

Der Wechsel soll am 12. Januar offiziell vollzogen werden, dann öffnet in der Türkei das Wintertransferfenster. Adana, das aktuell auf dem vierten Tabellenplatz liegt und sechs Zähler Rückstand auf die Spitze hat, war seit dem Sommer auf der Suche nach einem neuen Stürmer, um den Abgang von Mario Balotelli zum FC Sion aufzufangen.

Hulk spielte zu Beginn seiner Karriere lange in Japan, unter anderem für Kawasaki Frontale und Tokyo Verdy. Von dort ging es 2008 für 19 Millionen Euro Ablöse zum FC Porto, wo er seinen Durchbruch in Europa feierte. Zenit St. Petersburg verpflichtete den 49-maligen Nationalspieler Brasiliens 2012 für 40 Millionen Euro. 2016 ging es für 56 Millionen Euro zu Shanghai SIPG, ehe Hulk Anfang 2021 in die Heimat zu Atlético Mineiro zurückkehrte.

Hulk wurde in seiner Laufbahn fünfmal Torschützenkönig und erzielte als Profi mehr als 350 Treffer. In der vergangenen Spielzeit netzte er für Mineiro in 46 Pflichtspielen 29-mal.