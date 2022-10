Absturz in die 3. Liga und Transfersperre: Bursaspor am totalen Abgrund

Einst wurde Bursaspor in der Türkei sensationell Meister und spielte Champions League gegen Manchester United und Co., nun versinken die "Krokodile" am Abgrund. Nach dem Abstieg in die 3. Liga hat nun auch die FIFA zugeschlagen und dem Klub eine lange Transfersperre aufgebrummt.

Demnach darf Bursaspor in den kommenden beiden Transferperioden, also im Winter 2022/23 und im Sommer 2023 keine neuen Spieler verpflichten. Dies teilte die FIFA dem türkischen Klub in einem offiziellen Schreiben mit.

Der Weltverband begründete die Strafe mit der Zahlungsunzuverlässigkeit des Klubs, die Vielzahl an Anzeigen wegen ausbleibender Zahlungen und konkret um die Vertragsbrüche bei den Spielern Tim Matavz, Reggy Ofosu Boah, Namik Alaskarov und Luka Capan.

Bei all diesen Spielern zahlte Bursaspor das Gehalt nicht mehr weiter. Die Spieler bekamen nach ihren Anzeigen bei der FIFA recht. Bursaspor muss seine Schulden begleichen und darf währenddessen keine Transfers machen. Sollten bis Ende der Strafe die Schulden immer noch nicht bezahlt werden, wird sich die Transfersperre verlängern.

Das ist für Bursaspor ein herber Schlag. Der Klub spielt nach dem Abstieg seit dieser Saison in der 3. türkischen Liga, kämpft aber nun auch hier gegen den Abstieg. Die Mannschaft, die größtenteils aus der Nachwuchsabteilung des Klubs zusammengesetzt wurde, ist der Wettkampfhärte offenbar noch nicht gewachsen und fällt leistungstechnisch extrem ab.

Klub mit 18 verschiedenen Vereinsnamen! Diese Ex-CL-Teams sind nicht mehr erstklassig © getty 1/33 Real Madrid, der Barcelona, AC Milan oder der FC Bayern - diese Klubs haben die Champions League mitgeprägt und mal mehr und mal weniger dominiert. Damit wurde logischerweise auch jede Menge Geld eingenommen. © imago images 2/33 Aber alle Vereine haben es freilich nicht geschafft, so nachhaltig erfolgreich zu sein wie die großen Player. Wir zeigen Euch 16 Ex-Champions-League-Klubs, die mittlerweile nicht mal mehr erstklassig sind. © getty 3/33 BLACKBURN ROVERS: Nach der sensationellen Meisterschaft in der Premier League spielten die Rovers in der Saison 1995/96 in der Champions League und wurden in der Gruppe mit Spartak Moskau, Rosenborg und Legia Warschau Letzter. © getty 4/33 Was aus der Saison in Erinnerung bleibt: Graeme Le Saux brach sich beim Auswärtsspiel in Moskau bei der Auseinandersetzung mit Teamkollege David Batty die Hand. Gebrochen war auch der Erfolg – heute spielt Blackburn in der Championship. © getty 5/33 UNIREA URZICENI: Der kleinste Ort, der je ein Champions-League-Team stellte. Der rumänische Klub kommt aus dem 14.300-Seelen-Dorf Urziceni. 2009/10 holten sie acht Punkte und wurden in einer Gruppe mit Stuttgart, dem FC Sevilla und den Rangers Dritter. © getty 6/33 In der EL trafen sie sogar auf den FC Liverpool, aber nur ein Jahr später gab es den Klub schon nicht mehr. Mäzen Dumitru Bucsaru heimste die CL-Einnahmen ein, investierte nicht mehr, verkaufte alle Spieler und Urziceni war 2011 Geschichte. © getty 7/33 FC THUN: 2005/2006 spielten die Schweizer in einer Gruppe mit Arsenal, Ajax und Sparta Prag und wurden Letzter. In der Quali hatten sie Dynamo Kiew und Malmö FF ausgeschaltet. © getty 8/33 Da man aber wohl mit dem Erfolg nicht zurechtkam, brach Chaos im Klub aus: ein entmachteter Sportchef, ein entlassener Trainer, eine zerrupfte Mannschaft. Heute spielt der Klub aus der Nähe von Bern in der 2. Liga. © getty 9/33 1.FC KAISERSLAUTERN: Bei der einzigen Teilnahme 1998/99 erreichte der FCK in einer Gruppe mit Benfica, Helsinki und Eindhoven die nächste Runde, aber im Viertelfinale war ausgerechnet gegen den FC Bayern nach 0:2 und 0:4 Schluss. © getty 10/33 Was folgte, war die nachhaltige Abschaffung eines Traditionsvereins, der finanziell und strukturell ins Chaos geriet, schon mehrmals am Abgrund stand und erst jetzt allmählich wieder zu sich kommt. In der 2. Bundesliga. © imago images 11/33 AC PARMA: Der frühere Gewinner des Europapokals der Pokalsieger, des Supercups und des UEFA-Pokals erreichte in der Saison 1997/98 die Champions League. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti schlug sich wacker und belegte hinter dem BVB den zweiten Platz. © getty 12/33 Nach dem Konkurs des Mutterkonzerns Parmalat begann auch der Niedergang des Klubs, der dann nicht mehr AC, sondern FC Parma hieß. Es wurde nicht besser. 2015 gab es eine abermalige Neugründung. Heute spielt der Klub in der Serie B als Parma Calcio. © getty 13/33 Traurig: Während der Gruppenphase (Bild aus dem Spiel Feyenoord - Kosice 2:0) starb Milan Čvirk bei einem Autounfall, Albert Rusnák wurde schwerverletzt. Der Klub geriet später in finanzielle Nöte und löste sich in Folge einer Fusionierung auf. © getty 14/33 DEPORTIVO LA CORUNA: Fünfmal hat der spanische Verein an der Champions League teilgenommen und war sogar 2003/04 im Halbfinale, wo man am späteren Gewinner FC Porto scheiterte. © getty 15/33 2010 stieg man zum ersten Mal aus der La Liga ab. Der Klub kam dann noch mehrmals zurück, aber der freie Fall war irgendwann nicht mehr aufzufangen und inzwischen spielt Deportivo im zweiten Jahr in der 3. Liga. © getty 16/33 GIRONDINS BORDEAUX: Die Franzosen erreichten bei der einzigen Champions-League-Teilnahme das Viertelfinale und scheiterten dort am Liga-Konkurrenten Olympique Lyon. © getty 17/33 Girondins war sechsmal Meister, hat eine Riesentradition und war u.a. Sprungbrett für einen gewissen Zinedine Zidane, aber nach finanziellen Problemen drohte gar der komplette Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Immerhin kickt man jetzt noch in Liga 2. © getty 18/33 ARTMEDIA BRATISLAVA: Den Slowaken gelang 2005/06 der Durchmarsch von der 1. Quali- Runde bis in die Gruppenphase, wo sie gegen Inter, Porto und die Rangers immerhin sechs Punkte holten und den UEFA Cup erreichten. © getty 19/33 Artmedia Bratislava ist inzwischen Geschichte, der Verein heißt FC Petržalka und hat in seiner 124-jährigen Geschichte 18 (!) verschiedene Namen gehabt. FC Petržalka kickt heute in der 2. Liga der Slowakei. © getty 20/33 OTELUL GALATI: Die Mannschaft des Stahlwerks Galati wurde 2010/11 zum ersten Mal rumänischer Meister und holte in der Champions League keinen einzigen Punkt. Es sollte der Anfang des Absturzes werden. © getty 21/33 In der Saison 2014/15 wurde Galati nur 17. und steig in die 2. Liga ab. Es folgten die Insolvenz und eine Neugründung. Unter dem Namen ASC Otelul Galati startete man in der 4. Liga neu, inzwischen ist man in der 3. Liga. © getty 22/33 FC MALAGA: In der Saison 2012/13 setzten sich die Spanier in einer Gruppe mit Milan, Zenit und Anderlecht durch und schalteten den FC Porto im Achtelfinale aus. Das Märchen endete im Viertelfinale gegen den BVB. © getty 23/33 Nachdem die Geldgeber den Hahn zugedreht hatten, begann für den FC Malaga der Absturz, weil alle Stars verkauft werden mussten. 2018 erfolgte der zu erwartende Abstieg in die 2. Liga, wo man heute noch rumdümpelt. © getty 24/33 RUBIN KAZAN: Zwei Jahrzehnte waren die Tataren eine feste Größe an der Spitze des russischen Fußballs - zweimal spielten sie in der Champions League und besiegten 2010 sogar den FC Barcelona. © getty 25/33 Im Zuge der Maßnahmen gegen die russischen Klubs nach der Invasion Russlands in die Ukraine musste Rubin viele Spieler abgeben und verlor an sportlicher Relevanz. Es folgte der Abstieg. Ein Antrag auf Ligaerweiterung wurde abgelehnt. © imago images 26/33 HSV: Der einzige Klub in dieser Auflistung, der den Wettbewerb in seiner früheren Form gewonnen hat. Das erste CL-Spiel der Rothosen war gleich ein denkwürdiges 4:4 gegen Juve in der Saison 2000/01. Zidane flog nach einem Kopfstoß vom Platz. © imago images 27/33 In der Saison 2017/18 stieg der HSV erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab. Seither versuchen die Hamburger vergeblich, ins deutsche Oberhaus zurückzukehren. Zuletzt scheiterte man in der Relegation an Hertha BSC. © imago images 28/33 BURSASPOR: Einer der zwei nicht aus Istanbul stammenden Vereine, die die Süper Lig gewonnen haben. 2010/11 belegte der Klub hinter ManUnited, Valencia und den Rangers den letzten Platz. © imago images 29/33 Es sollte ein tiefer Fall folgen. 2015 wurde Bursaspor bis 2017 von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay. Im Sommer 2022 folgte der Abstieg in die 3. Liga. Dort nun völlig am Abgrund. © imago images 30/33 WILLEM II: Der dreimalige niederländische Meister schaffte es in der Saison 1999/2000 nicht, sich gegen Sparta Prag, Girondins Bordeaux und Spartak Moskau durchzusetzen und wurde abgeschlagen Letzter. © imago images 31/33 Der Verein zog trotzdem großes Interesse auf sich, weshalb Spieler und Mitarbeiter sukzessive abgeworben wurden. 2011 stieg man nach 24 Jahren Erstklassigkeit ab. Willem avancierte in der Folge zu einer Fahrstuhlmannschaft. © imago images 32/33 LIERSE SK: Der wohl am wenigsten bekannte Klub, der zu den sechs CL-Teilnehmern aus Belgien gehört. Nach dem ersten Titel seit über einem halben Jahrhundert schaffte man es 1997/98 in die Gruppenphase. © imago images 33/33 Hinter der AS Monaco, Bayer Leverkusen und Sporting Lissabon wurde Lierse mit einem Punkt Letzter. Nachdem der Verein aus Lier in der Provinz Antwerpen Konkurs meldete, wurde er 2018 aufgelöst.

Bursaspor droht der Abstieg in die 4. Liga

Für den Winter angepeilte Verstärkungen kann der Klub damit nicht machen und der Absturz in die 4. Liga und damit in die Bedeutungslosigkeit droht mehr denn je. Schon vor der Transfersperre setzte der Vorstand Neuwahlen an, weil keine Handlungsfähigkeit besteht. Noch-Präsident Ömer Faruk Banaz, der erst neu angetreten ist, sieht keinen Ausweg mehr. "Wie sollen wir das alles meistern?", fragte er zuletzt.

Der Absturz von Bursaspor vom einstigen Sensationsmeister 2010, der im Anschluss in der Champions League gegen Manchester United und Co. spielte, ist eine Geschichte, die ihresgleichen sucht. Der Klub übernahm sich nach der Erfolgswelle nach dem Meistertitel völlig und driftete in den finanziellen Ruin.

Jeder Versuch danach, den Klub zu retten, scheiterte. Zwischendurch wurden Bursaspor gar Strom und Gas im Stadion und am Trainingsgelände abgestellt, weil Zahlungen nicht geleistet wurden.

Die Hoffnung der Anhänger, dass der eine oder andere wohlhabende Geschäftsmann in der florierenden Industriestadt Bursa mit einer größeren Investition den Klub rettet, zerschlägt sich, weil der Schuldenberg bei fast 80 Millionen Euro liegt und es keine Perspektive gibt, den Klub so aufzustellen, finanziell und sportlich mittelfristig wieder zu gesunden. So schlittert ein einstiger Champions-League-Teilnehmer immer mehr in den Ruin.