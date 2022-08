Andrea Pirlo auch in der Türkei bisher glücklos: "Schwierig, die Saison zu beenden!"

Andrea Pirlo ist im Sommer überraschend zum türkischen Süper-Lig-Klub Fatih Karagümrük gewechselt, doch beim Istanbuler Verein gab es für den Italiener schon zwei heftige Pleiten in zwei Spielen. Die Kritik ist groß, die Umstände äußerst schwierig.

Als Andrea Pirlo am 13. Juni dieses Jahr bei Fatih Karagümrük vorgestellt wurde, platzte der angemietete Pressesaal aus allen Ecken und Enden. Noch nie versammelten sich so viele Journalisten bei einer vom Klub organisierten Medienrunde.

Der italienische Weltmeister von 2006, einer der besten Mittelfeldspieler der Geschichte auf dem Trainerstuhl eines Istanbuler Stadtbezirksklubs. Zwar musste Pirlo auch ein paar seltsame Fragen wie zum Kopfstoß von Zinedine Zidane im WM-Finale gegen Marco Materazzi beantworten, aber insgesamt war die Begeisterung zu spüren.

Die Aufmerksamkeit gehörte in jenen Tagen nicht Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray und Trabzonspor - wie sonst so üblich - sondern Karagümrük. Doch aus der Rieseneuphorie, die Pirlo im Juni entfachte, ist heute kaum noch etwas zu spüren. In zwei Liga-Spielen kassierte Karagümrük schon acht Tore.

Andrea Pirlo: "Wir können so nicht weitermachen"

Zum Auftakt gegen Alanyaspor, das vom jungen Italiener Francesco Farioli trainiert wird, und nun am Wochenende beim 1:4 bei Besiktas. Dabei hatte die Pirlo-Truppe auch noch Glück. Allein zwei Tore des Ex-Wolfsburger Wout Weghorst wurden wegen knapper Abseitsstellungen nicht gegeben, viele weitere Chancen vergab Besiktas kläglich.

Zwar spielte Karagümrük im zweiten Durchgang dann in einer Phase sehr ordentlich mit, aber die erneute Niederlage war dennoch mehr als verdient. "Wir können so nicht weitermachen, wir können so nicht verlieren. Wir können nicht jede Woche vier Tore kassieren", schimpfte Pirlo. "Das heißt für uns, dass wir wohl nun einen Richtungswechsel vornehmen müssen."

In der Türkei ist das eine gefährliche Aussage, weil das meistens einem Trainerwechsel gleichkommt - gerade Karagümrük-Präsident und Eigentümer Süleyman Hurma gilt als Typ, der da gerne mal schnell schießt. Aber Pirlo, der für ein Jahr unterschrieben hatte, will den fatalen Start selbst wieder gut machen. "Wir dürfen nicht mit Angst spielen. Wir brauchen Charakter auf dem Platz."

Milan-Legendenelf seit 2000: Anderes Wort für Schlitzohr? Genau! © getty 1/19 Die Associazione Calcio Milan gehört seit ihrer Gründung 1899 zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt und holte seit 2000 zweimal die Champions League. SPOX hat Euch die Legendenelf der Rossoneri zusammengestellt. © getty 2/19 TOR - DIDA: Spielte von 2000 bis 2010 in Mailand und wurde zu einem der besten Torhüter der letzten Jahrzehnte. Der Brasilianer ließ seine Karriere in der Heimat ausklingen und ist mittlerweile als Torwart-Trainer bei Milan aktiv. © getty 3/19 ABWEHR - MAREK JANKULOVSKI: Wechselte 2005 für 8,5 Millionen Euro von Udinese zu Milan und glänzte auf der linken Außenbahn durch Schnelligkeit, exzellente Technik und seinen furchteinflößenden Weitschuss. © getty 4/19 PAOLO MALDINI: Der Rekordspieler und wohl legendärste Milan-Spieler der Geschichte. Lief 901-mal im Dress der Rossoneri auf und gewann fünf Champions-League-Titel. Seine Trikotnummer 3 wird bei Milan nicht mehr vergeben. © getty 5/19 ALESSANDRO NESTA: Einer der gefürchtetsten Innenverteidiger seiner Zeit – kochte seine Gegenspieler durch überragendes Stellungsspiel und Robustheit ab und wurde zweimal zurecht in die FIFA World XI gewählt. 6/19 CAFU: War in seinen fünf Jahren bei Milan seit 2003 nicht von der rechten Verteidigerseite wegzudenken. Kam 166-mal zum Einsatz, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. © getty 7/19 MITTELFELD – GENNARO GATTUSO: Der wohl gefährlichste und aggressivste Mittelfeldspieler seiner Zeit lief von 1999 bis 2012 für Milan auf und wurde zum absoluten Publikumsliebling. Gattuso trainiert mittlerweile die Fiorentina. © getty 8/19 ANDREA PIRLO: Wagte 2001 den Wechsel von Inter zu Milan und dirigierte fortan über 10 Jahre lang das Spiel der Rossoneri. Wurde zweimal Champions-League-Sieger und 2004 in die FIFA 100 aufgenommen. © getty 9/19 CLARENCE SEEDORF: Der Niederländer galt als einer der besten Spielmacher der 2000er. Kam 2002 über Real und Inter zum AC und wurde für seine Spielübersicht gefürchtet. Er kehrte 2014 als Trainer zurück, blieb aber nur ein halbes Jahr. © getty 10/19 KAKA: Der Brasilianer hob Milan von 2003 bis 2009 auf ein Weltklasselevel und wurde 2007 zum Weltfußballer des Jahres gekürt. In 307 Einsätzen schoss der Spielmacher 104 Tore und gab 85 Vorlagen. © getty 11/19 ANGRIFF - Andrij Shevchenko: "Sheva" schoss sich mit 175 Toren in die Herzen der Mailänder, 2004 Europas Fußballer des Jahres und war erklärter Lieblingsspieler von Milan-Eigentümer Berlusconi. Tritt als Nationaltrainer bei der EM mit der Ukraine an. © getty 12/19 FILIPPO INZAGHI: Das Spiel des Italieners war nicht durch Laufbereitschaft, sondern vielmehr durch gutes Stellungsspiel geprägt. An der Seite von Shevchenko schoss er bis 2012 satte 126 Tore und kehrte später als Trainer nach Mailand zurück. © getty 13/19 TRAINER - CARLO ANCELOTTI: Stand nach seinem Karriereende von 2001 bis 2009 an der Seitenlinie seines Herzensvereins und holte zweimal die Champions League. Heute trainiert Ancelotti zum zweiten Mal Real Madrid. © SPOX 14/19 Und so sieht die Legendenelf in der Formation 4-4-2 aus! © getty 15/19 HONORABLE MENTIONS – ALLESANDRO COSTACURTA: 20 Jahre lang spielte der Innenverteidiger beim AC Mailand und wurde zum zweitältesten Spieler der Champions-League-Historie. 2007 beendete er mit 41 Jahren seine aktive Karriere. © getty 16/19 MASSIMO AMBROSINI: War nach dem Karriereende von Paolo Maldini Kapitän der Rossoneri und etablierte sich im zentralen Mittelfeld als Defensivanker vor der Abwehr. 2014 beendete er seine Karriere beim AC Florenz. © getty 17/19 ALEXANDRE PATO: Der Brasilianer wechselte 2007 für die U17-Spieler-Rekordsumme von 22 Millionen Euro zu Milan. Er lief aufgrund von Verletzungen den Erwartungen hinterher, bleibt jedoch für sein legendäres 24-Sekunden-Tor gegen Barcelona in Erinnerung. © getty 18/19 GIANLUIGI DONNARUMMA: 2015 debütierte er acht Tage nach seinem 16. Geburtstag im Tor der Mailänder und war auf Jahre die Nr. 1. Er brachte nach Didas Wechsel die Sicherheit ins Tor zurück. Wurde 2021 Europameister und wechselte anschließend zu PSG. © getty 19/19 MASSIMILIANO ALLEGRI: Er war nach Ancelotti der erste Trainer, der länger als zwei Jahre im Amt blieb und gewann 2011 die italienische Meisterschaft, den letzten großen Titel der Italiener. 2014 wechselte er zu Juve und feierte dort zahlreiche Erfolge.

Andrea Pirlo: Auch bei Juventus hatte er kein Glück

Es ist eine deutliche Rückentwicklung bei Karagümrük zu spüren. In der Vorsaison spielte man unter Ex-Profi Volkan Demirel lange sehr ansehnlichen Fußball. Nun ist davon kaum noch etwas zu sehen. "Mit diesem Tempo wird es für Pirlo nicht nur schwierig, die Saison dort zu beenden, wo er es gerne hätte, so wird es schwierig für ihn, die Saison überhaupt zu beenden", schreibt der berühmte Fußball-Experte Mehmet Demirkol in seiner Fanatik-Kolumne am Montag und spielt auf einen vorzeitigen Abschied ab.

Für Pirlo wäre es nach Juventus schon der nächste Klub, bei dem sein Versuch als Trainer Fuß zu fassen, missglücken würde. Beim italienischen Rekordmeister wurde er nach einer Saison als Trainer entlassen, nachdem er mit der "Alten Dame" erst am letzten Spieltag den Einzug in die Champions League packte und auch in der Königsklasse schon im Achtelfinale gegen den FC Porto rausflog.

Bei Karagümrük wollte er nun fern von allen kritischen Augen in Italien einen Neuanfang starten, doch der ist ihm bisher nicht geglückt. Zugutehalten muss man Pirlo, dass die Umstände im Klub äußerst schwierig sind.

Der Klub hat weder ein eigenes Stadion noch eigenes Trainingszentrum und muss jede Woche neu organisieren. Klub-Chef Hurma drohte schon mit seinem Rückzug, sollte sich bald keine Lösung anbieten. Nicht auszuschließen ist aber, dass - wenn die Ergebnisse weiter nicht stimmen - er dabei auch den Trainer in die Arbeitslosigkeit mitnimmt.