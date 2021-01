Besiktas - Galatasaray heute live im TV und Livestream

Das dürfte auch ohne Zuschauer hitzig werden: In der türkischen Liga stehen sich heute im Istanbul-Derby Besiktas und Galatasaray gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Stadtduell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Besiktas - Galatasaray: Datum, Zeit, Ort

Besiktas Istanbul und Galatasaray Istanbul bekommen es am 19. Spieltag der türkischen Süper Lig miteinander zu tun. Gespielt wird am heutigen Sonntag, den 17. Januar. Anstoß des Derbys ist um 17 Uhr. Der Vodafone Park von Besiktas muss wegen der Corona-Pandemie leer bleiben, hitzig dürfte es in dem Derby aber wohl dennoch werden.

Besiktas ist aktuell Tabellenführer (35 Punkte), Galatasaray lauert jedoch als Dritter mit nur zwei Zählern Rückstand (33) dicht dahinter.

Besiktas - Galatasaray im TV und Livestream

Besiktas Istanbul gegen Galatasaray Istanbul wird im deutschen TV nirgendwo übertragen. Verfolgen lässt sich die Partie dennoch - mit bet365. Dazu müsst Ihr bei dem Wettanbieter ein Wettkonto eröffnen und zehn Euro als Guthaben einzahlen. Dann könnt Ihr Spiele dort im Livestream anschauen.

Besiktas - Galatasaray: Tabelle der Süper Lig