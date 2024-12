"Schießt zu viel gegen mich": Real-Trainer Carlo Ancelotti holt zum Rundumschlag gegen Berichterstattung aus

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat während einer Pressekonferenz die anwesenden Journalisten für ihre Berichterstattung kritisiert, bei der der Übungsleiter zuletzt nicht besonders gut weggekommen war. Gleichzeitig gab er allerdings auch zu, dass die Kritik an den Königlichen - bis zu einem gewissen Maß - aufgrund einiger enttäuschender Resultate in der laufenden Saison durchaus gerechtfertigt sei.

Real Madrid ging in der laufenden Saison als Titelverteidiger in LaLiga und der Champions League an den Start, doch bislang enttäuschte das Team, das im Sommer noch mit Kylian Mbappé verstärkt worden war. In der Liga beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona vier Punkte und in der Königsklasse belegt Real nach fünf Partien nur den 24. Rang, sodass die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aktuell außer Reichweite ist.