"In einer Sache waren wir uns alle einig": Sami Khedira ist von Real Madrids holprigem Saisonstart nicht überrascht

Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit, als Real Madrid in ganz Europa für ihren erfolgreichen Spielstil gefürchtet wurde, scheint derzeit das Selbstverständnis zu fehlen. Für Ex-Real-Spieler Sami Khedira liegt dies hauptsächlich am Fehlen des zurückgetretenen Toni Kroos, wie er gegenüber der Marca erklärt hat. Auch zur Situation von Starneuzugang Kylian Mbappé äußerte der Weltmeister von 2014 sich.

Nach der historischen Saison 2023/24, die mit dem Titel in der Königsklasse und dem Triumph in La Liga gekrönt wurde, bleibt Ancelottis Team aktuell hinter den hohen Erwartungen zurück. Die Lücke, die Kroos im Zentrum hinterlassen hat, ist nach wie vor groß und Mbappé kommt noch nicht in Schwung.