"Ich habe nie einen Euro bekommen und man hat mehrfach über mich gelogen": Krasser Rundumschlag von Kylian Mbappé

Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappé hat in einem ausführlichen Interview zum Rundumschlag gegen seine Kritiker ausgeholt. Konkret ging es dabei um den Umgang der französischen Öffentlichkeit mit ihm.

Die französische Nationalmannschaft sei "der einzige Ort, an dem ich immer alles verziehen habe", betonte Mbappé in der Show Cliqué bei Canal Plus. "Ich habe nie einen Euro bekommen und man hat mehrfach über mich gelogen: Bei der EM 2021 hat man vom ersten Tag bis zum letzten Tag über mich gelogen."

Bei der EM 2021 war Frankreich als amtierender Weltmeister überraschend früh gescheitert, hatte im Achtelfinale gegen die Schweiz nach Elfmeterschießen das Nachsehen. Da Mbappé als einziger Spieler verschoss, wurde er in Frankreich zuweilen als Hauptverantwortlicher für das enttäuschende Abschneiden ausgemacht.

"Man hat mich als Affen bezeichnet und mir viele Misserfolge in die Schuhe geschoben", blickte Mbappé zurück.