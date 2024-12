FC Barcelonas Frenkie de Jong außer Form: Trainer Hansi Flick erwägt wohl Positionswechsel

Frenkie de Jong tut sich nach seiner Verletzung immer noch schwer, in die Gänge zu kommen. Sein Trainer beim FC Barcelona, Hansi Flick, hat offenbar eine Idee, wie er dieses Problem lösen kann.

Laut einem Bericht der AS will Barcelonas Trainer Hansi FlickFrenkie de Jong von seiner schwachen Form nach seiner Verletzung befreien, indem er seine Position im Mittelfeld ändert und ihn offensiver aufstellt. De Jong war fast fünf Monate lang außer Gefecht und ist seit Ende September wieder fit, aber er hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden.

De Jong steht unter großem Druck und ist nach seinen jüngsten Leistungen in die Kritik geraten. Barcelona hat in den letzten fünf Ligaspielen zehn Punkte liegengelassen - und auch der Niederländer hat in all diesen Spielen eine Rolle gespielt.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Real Sociedad im vergangenen Monat etwa erlebte er einen Abend zum Vergessen, gefolgt von seiner fehlenden Entschlossenheit, die zum Ausgleichstreffer von Celta Vigo in der 86. Minute führte. Am vergangenen Wochenende foulte er Vitor Roque im Strafraum beim 2:2-Unentschieden gegen Real Betis.