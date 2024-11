"Wird morgen wieder mit uns trainieren": Hansi Flick mit guten Nachrichten für Barça-Fans

Barcelonas Trainer Hansi Flick hat ein Comeback von Supertalent Lamine Yamal am kommenden Wochenende in Aussicht gestellt. "Er wird morgen wieder mit uns trainieren", sagte Flick nach dem 3:0-Sieg im Champions-League-Spiel gegen Stade Brest am Dienstagabend. Der deutsche Coach fügte an: "Ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass er am Samstag wieder spielen kann."

Am Samstag trifft Barça - möglicherweise wieder mit Yamal - in LaLiga zuhause auf Las Palmas. Sollte es dabei doch noch nicht mit dem Comeback klappen, dürfte der 17-jährige Offensivspieler spätestens beim Auswärtsspiel auf Mallorca am kommenden Dienstag wieder auf dem Platz stehen.

Wegen einer Knöchelverletzung musste Yamal seit Anfang November pausieren, verpasste auch die jüngsten Länderspiele mit Spanien.