"Wenn Real Madrid dich anruft, vibriert das ganze Haus": Jude Bellingham sagte Weltklub ab

Jude Bellingham: Letzte Saison deutlich mehr Tore

Bellingham legte in seiner ersten Saison bei Real einen famosen Start hin. Letztlich kam er vergangene Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 23 Tore und 13 Assists in 42 Einsätzen.

In der laufenden Saison präsentiert sich Bellingham bis dato noch nicht so torhungrig, hat wie die gesamte Mannschaft der Königlichen mitunter seine Probleme. Aktuell steht er bei zwei Toren und vier Assists in 14 Einsätzen.

Nachdem Real Anfang November zuhause mit 1:3 gegen die AC Milan verloren hatte, stehen die Spanier am Mittwochabend an der Anfield Road unter Zugzwang. Bei einer Niederlage würde das Verpassen des direkten Tickets für die K.o.-Phase eine immer realistischere Bedrohung werden.

Das Restprogramm in der Champions League mutet für Real aber zumindest machbar an: Nach einem komplizierten Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo am 6. Spieltag folgen noch ein Heimspiel gegen Salzburg und ein Auswärtsauftritt bei Stade Brest.