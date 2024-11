Wenig Spielpraxis für Endrick bei Real: Leihe zum Klub von Brasilien-Legende als Lösung?

Die Offensive von Real Madrid ist hochkarätig besetzt. Das 18-jährige Talent Endrick hat es bisher schwer, auf Einsätze zu kommen. Laut der spanischen Zeitung Sport bemühen sich mehrere Vereine darum, den jungen Brasilianer im Winter auszuleihen.

Bereits im Sommer war Aufsteiger Real Valladolid angeblich an einer Leihe interessiert. Im Winter will der aktuelle Tabellenvorletzte, bei dem Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo Mehrheitseigner und Präsident ist, nun angeblich einen neuen Versuch starten. Das Blatt nennt aber auch Interessenten aus dem Ausland. So würde Endrick laut Sport perfekt in das Anforderungsprofil bei AS Rom, dem schwach in die Saison gestarteten Klub von Mats Hummels, passen. Aus der Premier League ist angeblich der FC Southampton vorstellig geworden.