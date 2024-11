Wegen anhaltenden Verletzungssorgen: Carlo Ancelotti plant bei Real Madrid angeblich mit überraschender Lösung auf der rechten Abwehrseite

"Die Sechs ist die Position, auf der Fede am besten spielt"

Relevo berichtet, dass Ancelotti auf die Notsituation reagieren will, indem er Federico Valverde als Rechtsverteidiger einsetzt, bis es wieder Alternativen gibt. Der Nationalspieler Uruguays ist eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, gilt aber als vielseitig und wurde schon häufig auf dem offensiven rechten Flügel aufgeboten.

Pikanterweise war genau dies im Nachgang der 1:3-Niederlage gegen Milan unter der Woche ein Thema, weil seine Freundin via Social Media stänkerte, dass Valverde doch ins Zentrum gehöre. Mina Bonino schrieb unter anderem in Richtung eines anderen Users bei X: "Bruder, die Sechs ist die Position, auf der Fede am besten spielt. Was erzählst du mir? Hahaha wann verstehen sie verdammt noch mal, dass Fede kein Flügelspieler ist?"

Vazquez ist mutmaßlich bis Anfang Dezember außer Gefecht gesetzt. Er wird daher die Spiele gegen Aufsteiger CD Leganes in LaLiga und den Kracher beim FC Liverpool in der Champions League verpassen.

In mindestens diesen beiden Spielen soll Valverde also als Not-Rechtsverteidiger ranmüssen. Als Ersatz fungiert der 17 Jahre alte Nachwuchsspieler Jesus Fortea.