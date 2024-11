Trotz Derbysieg des FC Barcleona: Trainer Hansi Flick übt deutliche Kritik

Barça mit neun Punkten Vorsprung auf Real

Mit dem Sieg festigte Barça seine Spitzenposition in LaLiga weiter. Nach elf Siegen aus zwölf Spielen hat die Flick-Elf bereits 33 Punkte auf dem Konto.

Der Vorsprung auf Verfolger Real Madrid beträgt nun neun Zähler, allerdings haben die Königlichen bisher ein Spiel weniger absolviert.

Am Mittwoch wartet auf Barcelona die nächste Aufgabe in der Champions League, wenn man bei Roter Stern Belgrad zu Gast ist. In der Liga steht dann am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel bei Real Sociedad an.