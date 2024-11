Ein wichtiges Detail fehlt noch: Topstar beim FC Barcelona offenbar vor Vertragsverlängerung

FC Barcelona: Pedri immer wieder mit Verletzungen

Pedri, bereits seit 2020 in Barcelona und in seiner noch jungen Karriere schon von einigen Verletzungsproblemen geplagt, zählt auch unter Trainer Hansi Flick zu den Leistungsträgern bei den Katalanen. In der laufenden Saison kam der spanische Nationalspieler bisher zu 18 Einsätzen, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen.

Am Dienstagabend (21 Uhr) steht für Pedri und Co. das Champions-League-Spiel gegen Stade Brest an. In LaLiga geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen Pedris Ex-Verein Las Palmas weiter.