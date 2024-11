Teamkollege von CR7 im Gespräch: Real Madrid plant offenbar Wintertransfer

Aymeric Laporte war bereits im Sommer Thema

Laporte soll nun wohl die erste Option sein, die Abhilfe schaffen könnte. Um den spanischen Nationalspieler bemühte sich Real dem Vernehmen nach bereits im vergangenen Sommer, seinerzeit kam ein Transfer jedoch nicht zustande. Laporte selbst hatte im September ein Interesse der Madrilenen dementiert.

Laporte war 2023 von Manchester City nach Saudi-Arabien gewechselt. Bei Al-Nassr ist er weiterhin gesetzte Stammkraft, in der laufenden Saison hat er bisher 15 Pflichtspiele absolviert (drei Tore).

In der Länderspielpause ist Laporte mit Spanien in der Nations League im Einsatz. Der Europameister ist zunächst am Freitag in Dänemark zu Gast, drei Tage später geht es zuhause gegen die Schweiz.

Für Real wartet nach der Länderspielpause indes zunächst ein Auswärtsspiel in LaLiga bei Leganes.