"So etwas habe ich noch nie gesehen": Lamine Yamal kann in die Fußstapfen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treten

Lamine Yamal: Starker Saisonstart mit dem FC Barcelona

Yamal liefert auch in dieser Saison konstant gute Leistungen ab. Für Barça kam der Offensivspieler schon auf sechs Tore und acht Assists in 15 Einsätzen.

Für Morata läuft es bei seinem neuen Verein in Mailand derweil noch durchwachsen. Erst zwei Tore konnte der Angreifer in bisher elf Pflichtspielen für die Italiener erzielen.

Yamal, jüngst mit der Kopa Trophy für den besten U21-Spieler der Welt ausgezeichnet, tritt mit Barcelona am Mittwoch in der Champions League bei Roter Stern Belgrad an.

Morata ist tags zuvor mit Milan in seiner Heimat zu Gast, in der Königsklasse steht das Highlightspiel bei Real Madrid an.