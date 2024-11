"Wegen des Geldes hierher gekommen": Nacho will nicht zurück zu Real Madrid

Nacho betont: "Niemand wird mich umstimmen"

"Ich bin sehr stolz auf alles, was ich bei Real Madrid erlebt habe, aber ich bereue es nicht [den Abschied]. Ich muss auch nicht lügen, logischerweise verdiene ich hier viel mehr Geld als bei Real Madrid. Niemand wird mich umstimmen, wenn ich sage, dass ich wegen des Geldes hierher gekommen bin."

Der 34-jährige Verteidiger trennte sich am Ende der Saison 2023/24 von seinem Herzensverein, nachdem sein Vertrag ausgelaufen war. Damit endeten 13 erfolgreiche Fußball-Jahre in Madrid, um sich dem neu aufgestiegenen saudischen Pro-League-Verein Al-Qadsiah anzuschließen.

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass Real angesichts der Verletzungsmisere in der Defensive eine Wiederverpflichtung von Nacho in Betracht ziehen könnte. Doch er besteht darauf, dass er in Saudi-Arabien mit einem höheren Gehalt glücklich ist.

Nach dem Abgang von Nacho hat der spanische Meister im Sommer keinen neuen Verteidiger verpflichtet. Diese Entscheidung erweist sich für den Verein derzeit als äußerst kostspielig, da sich Eder Militao kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für die gesamte Saison ausfällt. Die Königlichen werden jedoch wahrscheinlich im Januar auf dem Transfermarkt zuschlagen, Aymeric Laporte von Al-Nassr wird häufig mit dem Rekord-Champions-League-Sieger in Verbindung gebracht.