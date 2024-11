"Ich habe zu sehr auf eine Gehaltserhöhung gedrängt": Carlo Ancelotti nennt den schlimmsten Fehler seiner Karriere

Carlo Ancelotti nennt den schlimmsten Fehler seiner Karriere

Ancelotti begann seine Trainerkarriere 1995 beim italienischen Klub Reggiana und hat in seiner glanzvollen Laufbahn als Coach 30 Titel gewonnen, davon 14 in seiner Zeit im Santiago Bernabeu. 2021 kehrte er auf Reals Trainerbank zurück, holte zwei weitere Champions-League-Titel und ebenso viele Meisterschaften in der Primera Division.

Real ist nicht gut in die Saison gestartet und hat zwei der ersten vier Spiele in der Gruppenphase der Champions League verloren. Auch in der LaLiga-Tabelle hat das Team sechs Punkte Rückstand auf Barcelona an der Spitze, allerdings mit einem Spiel weniger. Nach der Länderspielpause geht es mit einem Gastspiel bei Leganes am 24. November weiter.