"Wenn das Tor gezählt hätte, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden": Hansi Flick ist nach VAR-Drama rund um den FC Barcelona stinksauer

© getty

Hansi Flick reagiert auf VAR-Drama bei Barcelona-Niederlage: "Es war kein Abseits"

"Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass es ein Tor war und die falsche Entscheidung, es zurückzunehmen", berichtete Flick nach der Partie von einer Konversation mit dem Unparteiischen.

Der Barça-Coach weiter: "Es war kein Abseits. Wenn das Tor gezählt hätte, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden. Aber es war einfach nicht unser Tag heute."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Schon zur Halbzeit soll Flick bei Cuadra Fernandez wegen des nicht gegebenen Treffers nachgehakt haben. Dabei gab der Schiedsrichter laut dem Journalisten Toni Juanmarti von der katalanischen Sport indirekt zu, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.

Auf dem Rasen hatte der frühere Union-Berlin-Profi Sheraldo Becker Real Sociedad rund 20 Minuten nach der VAR-Kontroverse in Führung gebracht, traf in der 33. Minute zum 1:0. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch bis zum Ende.

Für Barcelona war es im 13. Saisonspiel in LaLiga die zweite Niederlage, mit 33 Punkten führen die Blaugrana die Tabelle weiterhin an. Allerdings könnte Verfolger Real Madrid mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Valencia bis auf drei Punkte an Lewandowski und Co. heran rücken.

Nach der Länderspielpause steht für Barcelona zunächst in LaLiga ein Auswärtsspiel bei Celta Vigo (23. November) auf dem Programm. Drei Tage später trifft Barça dann in der Champions League zuhause auf Stade Brest.