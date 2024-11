Jung und ablösefrei: FC Barcelona hat wohl einen spannenden Kandidaten für die Abwehr im Visier

Hansi Flick sucht offenbar nach neuen Kräften für die Außenverteidigung des FC Barcelona. Eine Option ist der Sport zufolge der 21-jährige Niederländer Devyne Rensch von Ajax Amsterdam.

Rensch, der in der angesehenen Ajax-Akademie ausgebildet wurde und bereits für die niederländische U21-Auswahl aufgelaufen ist, werde demnach als Ersatz für den aktuell auf rechts verteidigenden Jules Kounde in Erwägung gezogen, sollte dieser zukünftig wieder eine Rolle im Zentrum einnehmen.

Nicht nur in sportlicher Hinsicht - Rensch gilt als schneller, offensivstarker Spieler -, sondern auch finanziell könnte er sich gut in Barcas Pläne einfügen. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde bis dato noch nicht verlängert, potentiell könnte er also eine vergleichsweise kostengünstige Verstärkung für den finanziell zuletzt eingeschränkten katalanischen Klub sein.