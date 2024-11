"Wird mich übertreffen": Ex-Barcelona-Star schwärmt von Real Madrids Arda Güler

Türkei-Legende Arda Turan, der unter anderem für den FC Barcelona spielte, glaubt daran, dass Real Madrids Mittelfeldtalent Arda Güler sein Potenzial noch ausschöpfen wird. "Güler ist ein ganz besonderes Talent", sagte Turan, von 2015 bis 2020 bei Barça unter Vertrag, der spanischen Zeitung as.

Güler habe "einzigartige Qualitäten", betonte der ehemalige türkische Nationalspieler, mittlerweile Cheftrainer beim türkischen Erstligisten Eyüpspor, der als Aufsteiger die Süper Lig aufmischt. Turan weiter: "Ich bin sicher, dass er mich übertreffen wird. Er hat ja noch viele Jahre vor sich."

Güler war 2023 von Fenerbahce zu Real gewechselt, konnte sich in Madrid bisher jedoch nicht durchsetzen. Obwohl er bei der EM im vergangenen Sommer für die Türkei glänzte, kam er für die Königlichen in dieser Saison bisher erst auf 307 Einsatzminuten (keine direkte Torbeteiligung). Trotz noch bis 2029 datierten Vertrages in Madrid kommen daher bereits Spekulationen über einen Abschied aus dem Bernabeu auf.

Turan ist sich trotz der Probleme sicher, dass Güler noch durchstarten wird. "Sobald er sich mit seinem Talent den Gegebenheiten des Niveaus angepasst hat, auf dem er sich bewegt, wird er noch sehr erfolgreich", erklärte der 37-Jährige.