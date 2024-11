"Er denkt, wir wären minderwertige Menschen": Journalist schimpft gegen Real Madrids Präsident Florentino Pérez

Medienbericht: Rodri hätte auch im alten System gewonnen

Das spanische Medium Relevo hat indes nachgerechnet, ob an Pérez' Kritik etwas dran ist - und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass Rodri auch nach dem alten Abstimmungs-System gewonnen hätte. 2023 vergaben die Journalisten nur an fünf Spieler Punkte, 2024 an zehn. Rodri hätte dennoch 420 Punkte erhalten, Vinicius Júnior hingegen nur 389.

Der entscheidende Faktor war laut Relevo eher, dass einige Abstimmungsberechtigte andere Real-Spieler vorne sahen. Neun Journalisten platzierten Jude Bellingham oder Dani Carvajal vor dem Brasilianer. Hätten diese alle Vinicius Júnior vorne gesehen, hätte er 1196 Punkte erhalten - 26 mehr als Rodri.

Die nächste Gelegenheit, um Pluspunkte für die Wahl im kommenden Jahr zu sammeln, hat Vinicius Júnior am Mittwochabend. Dann trifft Real Madrid am fünften Spieltag der Champions League an der Anfield Road auf den FC Liverpool.